Le previsioni meteo di sabato 25 dicembre confermano che avremo un Natale all'insegna del tempo grigio e piovoso su gran parte dell'Italia, con neve in alta montagna. La situazione atmosferica non migliorerà nemmeno il giorno di Santo Stefano, per colpa di un secondo impulso perturbato destinato a portare un nuovo treno di acquazzoni.



Il team de iLMeteo.it comunica che a Natale la perturbazione atlantica entrerà nel vivo, distribuendo piogge al Nord e al Centro. Il tempo sarà particolarmente instabile su Liguria di levante, Toscana, Lazio, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, con rovesci a tratti forti soprattutto sul versante tirrenico, in estensione con il passare delle ore fino all'alta Campania. Qualche precipitazione interesserà anche la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna; sul resto del Sud prevarrà invece il bel tempo, con temperature in rialzo grazie ai venti di Libeccio. Quanto alla neve, si potrà parlare in modo molto limitato di 'bianco Natale': i fiocchi cadranno sugli Appennini a partire dai 1.700 metri, mentre le imbiancate saranno di fatto assenti sui rilievi alpini.

La mappa di 3bmeteo

Domenica 26 settembre, festa di Santo Stefano, l'Italia dovrà fare i conti con un altro fronte perturbato. Come scrivono anche gli esperti di 3BMeteo, il finale di weekend sarà dunque ancora caratterizzato da piogge e rovesci sparsi al Centro Nord, con fenomeni più intensi sulle regioni tirreniche. Attesa anche un po' di neve sull'Appennino Tosco-Emiliano, ma sempre a quote alte, dai 1.800 metri.

Le previsioni di sabato 25 dicembre

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa, con piogge in Liguria (specie sui settori di levante) e qualche precipitazione sulla bassa Lombardia. Più soleggiato sui rilievi alpini. Temperature massime: 13° a Genova, 6° a Torino e Milano.



Nord Est

Piogge sparse su Emilia Romagna, basso Veneto e settori orientali del Friuli-Venezia Giulia, in attenuazione dal pomeriggio. Nuvoloso ma asciutto altrove, con sprazzi di sole sulle Alpi. Temperature massime: 5° a Bolzano, 6° a Venezia, 7° a Bologna.



Centro e Sardegna

Maltempo su Toscana, Lazio, Umbria e Marche, con rovesci anche forti lungo il Tirreno. Nubi sparse e qualche occasionale piovasco su Abruzzo e Sardegna settentrionale. Temperature massime: 17° a Cagliari, 13° a Firenze, 15° a Roma.



Sud e Isole

Avvio asciutto e discretamente soleggiato su tutte le regioni, in un contesto climatico gradevole. Dal pomeriggio nubi irregolari in aumento, con piogge sulla Campania settentrionale. Temperature massime: 16° a Napoli e Bari, 17° a Palermo.