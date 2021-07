Le previsioni meteo di domani, sabato 17 luglio, confermano l'arrivo di un weekend in gran parte compromesso dal maltempo. Il vortice ciclonico piombato in precedenza sul Nord Italia sposterà nelle prossime il suo baricentro sulle regioni centro-meridionali, provocando una scia di acquazzoni a tratti molto intensi, che andrà a braccetto con un crollo dei termometri.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato "piogge forti, temporali con nubifragi e conseguenti possibili allagamenti si abbatteranno in particolar modo su Marche, Abruzzo e Molise, per poi raggiungere pure il Lazio (anche Roma) e infine Campania, Basilicata, Sicilia settentrionale e Puglia". In questo scenario decisamente poco estivo, faranno eccezione la Sardegna e la Sicilia meridionale, dove il tempo rimarrà invece abbastanza soleggiato. I meteorologi segnalano che le precipitazioni saranno accompagnate dall'afflusso di aria più fresca, che favorirà un calo delle temperature di diversi gradi rispetto ai giorni scorsi.



Nel frattempo sul resto del Paese la situazione volgerà verso un progressivo miglioramento. Soprattutto sui settori di Nord Ovest il sole tornerà ad affacciarsi nel cielo con un certa convinzione, spingendo verso l'alto la colonnina di mercurio. Resisterà invece un po' di variabilità sul Nord Est, sebbene gli ultimi rovesci dovrebbero risolversi per lo più in mattinata.

Nel completare il quadro del weekend, sito di 3BMeteo aggiunge che domenica 18 luglio il tempo si manterrà "instabile sulle centrali adriatiche e al Sud con piogge e temporali più frequenti sulle zone interne, in Campania e Calabria, localmente forti e accompagnati da grandine". Nuovi rovesci interesseranno inoltre la Sicilia, "specie al mattino sulle aree nord-orientali", si legge sul sito. Attese viceversa ulteriori schiarite al Nord, al netto di qualche possibile pioggia in agguato dal pomeriggio su Alpi e Romagna.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 17 luglio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con i valori termici che tornano a crescere. Temperature massime: 26° a Genova, 30° a Torino, 32° Milano.



Nord Est

Ultime piogge su fascia alpina e Venezia Giulia, in miglioramento nel pomeriggio. Più asciutto altrove, salvo qualche sporadico acquazzone diurno in Romagna. Temperature massime: 32° a Bolzano, 31° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro

Tempo subito instabile sui comparti adriatici, con temporali e possibili nubifragi su Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio peggiora anche su bassa Toscana, Umbria e Lazio, con rovesci e temporali anche intensi. Sole in Sardegna. Temperature massime: 28° a Cagliari, 30° a Firenze, 28° a Roma.



Sud e Isole

Maltempo con forti temporali a partire da Campania e Basilicata, in successiva estensione su Puglia, settori tirrenici e Sicilia settentrionale. Calo generale dei termometri. Temperature massime: 266° a Napoli, 26° a Bari, 28° Palermo.