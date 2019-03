Roma, 25 aprile 2019 - Ecco l'anticiclone delle Azzorre. Le previsioni meteo di venerdì 29 marzo in Italia vedono il ritorno del fronte caldo dopo un giovedì all'insegna di piogge e fenomeni temporaleschi soprattutto al Sud. Il fronte di aria fredda in definitivo transito dallo Ionio alla Grecia allontana le nubi cariche d'acqua che si sono abbattute sull'estremo meridione e sia ilMeteo che 3BMeteo concordano nel prevedere un weekend di fine marzo all'insegna del bel tempo e del sole. Se Calabria, Basilicata e le regioni circostanti avranno una mattinata di cielo ancora poco pulito e un pomeriggio che va verso il bello, al Nord invece prevarranno il sole e le temperature saliranno gradualmente fino ai 22 gradi. Nel complesso il fenomeno anticiclonico farà il suo lavoro regalandoci un ultimo fine settimana di marzo davvero primaverile, con un po' di variabilità al Sud. L'inizio di aprile invece, secondo le prime tendenze, potrebbe riservare grosse sorprese (che illustreremo in coda all'articolo).

Previsioni #meteo per questo #28Marzo. Ancora instabilità al Sud, poi verso un weekend con l'alta pressione https://t.co/ITq1LLDJYS — 3B Meteo (@3BMeteo) 28 marzo 2019

Intanto, le previsioni del tempo di venerdì 29 marzo: Nord Ovest

Un venerdì di bel tempo soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche addensamento nuvoloso sull'arco alpino, che andrà ad attenuarsi nella seconda parte della giornata. Per il resto avremo un Nord Ovest abbracciato dal sole, con temperature che arriveranno a 18° a Torino e 19° a Milano.



Nord Est

Il clima mite prevale anche sul Nord Est, con nubi sparse in Friuli fra zone costiere e Alpi Giulie. Dal pomeriggio il cielo si libererà anche degli ultimi addensamenti, andando verso una bella serata. 15 gradi a Venezia.

Centro

Toscana, Lazio e Campania avvolte dal sole, con temperature in aumento rispetto ai giorni scorsi, fino ai 20° un po' dappertutto, Roma compresa. Poche nubi sul versante adriatico, in allontanamento nel pomeriggio. Variabile in Sardegna, con eventuali piovaschi pomeridiani nell'area centro orientale.



Sud e Isole

Ancora qualche strascico del maltempo sulle aree esterne, soprattutto in Calabria, Basilicata e Sicilia, ma dal pomeriggio tutto il Sud Italia incontrerà il sole. Le temperature saranno miti, ma non caldissime, con 15 gradi a Bari e 16 a Palermo.

La prima settimana di aprile. Secondo ilmeteo.it ci sarà un nuovo ribaltone a partire dal 2 aprile, con piogge persistente e neve che dovrebbe tornare a cadere sulle Alpi anche a quote molto basse, intorno ai 400 metri. Forti temporali potrebbero coinvolgere un po' tutta Italia.

Meteo > NEVE, tra POCHI GIORNI torna PREPOTENTE, con vere BUFERE. Ecco DOVE e gli ACCUMULI in CM » IL Meteo - https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/GnEsBC32qr #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 28 marzo 2019

Anche 3bmeteo.com parla di una "probabile fase intstabile o perturbata sull'Italia con saccatura dal Nord Europa". Gli esperti sottolineano che la 'saccatura' dovrebbe "sprofondare nel Mediterraneo originando una bassa pressione", ma gli effetti sull'Italia dipenderanno dalla "traiettoria".