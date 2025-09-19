Meteo, ultimo weekend con sole e temperature estive. Ma da lunedì cambia tutto

Roma, 19 settembre 2025 – Weekend con temperature estive da Nord a Sud Italia, dove il termometro oscillerà fra i 30° di Milano e i 35° di Terni con qualche isolata eccezione sulle regioni di Nord-Ovest, in particolare sui settori alpini. L’ennesima espansione dell'anticiclone nordafricano verso l'Europa sta portando un sensibile aumento delle temperature in un contesto di cielo sereno e giornate quasi afose. Lo segnala Lorenzo Tedici, de iLMeteo.it, che conferma un clima da piena estate su tutta la penisola, nonostante le ore di luce stiano diminuendo. Ma da lunedì 22 settembre, con l'equinozio d'autunno, il buio prevarrà sulla luce e anche il tempo cambierà.

Previsioni meteo weekend

Se nel weekend sono previste temperature massime tipiche di luglio o agosto – Terni 35°, Arezzo, Bolzano, Caserta, Firenze, Oristano, Pistoia e Prato 34°, Benevento, Frosinone, Grosseto, Livorno e Lucca 33° poi Bologna, Roma e tante altre città a 32°, mentre Milano sfiorerà i 30° – già da domenica sera cambierà tutto, a partire proprio dal Nord-Ovest. Una perturbazione atlantica è infatti in arrivo sull'Europa occidentale e dall'inizio della prossima settimana è atteso un peggioramento sulle regioni settentrionali, con possibilità di nubifragi al Nord-Ovest. Mentre nei giorni seguenti la perturbazione si muoverà verso est e il maltempo potrebbe coinvolgere buona parte dell'Italia, dove si registrerà un calo termico con valori che torneranno nella media stagionale o poco al di sotto.

Da lunedì svolta autunnale

Lunedì 22 settembre, con l'equinozio d'autunno arriverà una violenta perturbazione con piogge e forti temporali su Lombardia, Liguria e Piemonte, poi in estensione su Toscana, Umbria e Lazio. Mentre dal pomeriggio pioverà su gran parte del Nord e sul medio Tirreno, compresa la Sardegna.

Secondo le previsioni meteo l'Italia sarà divisa in due: sulla fascia adriatica e al Sud avremo un giorno in più d'estate, dal momento che il maltempo su queste zone arriverà da martedì. Il cambiamento di scenario sarà “traumatico”, sottolinea Tedici: “Passeremo da una piena estate con tanta luce, tanto sole e anche un po' troppo caldo, a una fase autunnale che ci spingerà a fare il cambio armadio”.