Previsioni meteo, pioggia e calo termico: ecco dove. Quanto durerà la tregua dal caldo

Roma, 6 luglio 2022 - Calo delle temperature già da domani (giovedì 7) e pioggia, in particolare sul versante adriatico, poi un venerdì instabile soprattutto al Centro-Sud adriatico e a tratti tirrenico. Secondo le previsioni meteo si avrà una tregua dal caldo afoso dell'anticiclone africano che, negli ultimi 20 giorni, ha dominato incontrastato su tutta la penisola. Il divario tra le temperature degli ultimi giorni, 40-42°C, e i valori previsti nel prossimo weekend, sui 25-27°C, conferma una sensibile discesa termica anche di 15°C, qualche punto in più in Puglia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it. "Troveremo anche delle piogge importanti sulle Marche e su gran parte del versante adriatico, il nord-ovest probabilmente resterà all'asciutto", aggiunge. "Previsto vento forte tra venerdì e sabato in particolare al sud e sulle regioni centrali adriatiche".

Secondo i meteorologi di Meteo Expert, inoltre, "il passaggio del fronte freddo determinerà una diffusa fase di marcata instabilità atmosferica con la formazione di numerosi rovesci temporaleschi al Centro-Sud, in qualche caso anche di forte intensità".

Le aree interessate dal maltempo

“I contrasti tra la nuova massa d'aria più fresca in arrivo con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni, potranno innescare fenomeni anche di forte intensità”, avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “A carattere di nubifragio con violente quanto improvvise raffiche di vento (talora superiori agli 80-90km/h) e puntuali grandinate anche di grosse dimensioni. Questo in particolare su Nordest, lato Adriatico dalla Romagna alla Puglia, Toscana interna, Umbria, Lazio e infine al Sud peninsulare e Sicilia specie tirrenica. I temporali, per loro natura localizzati, distribuiranno altresì le precipitazioni in modo estremamente disomogoneo, con picchi pluviometrici locali anche di oltre 40-50mm in poche ore e accumuli invece scarsi o nulli anche in aree appena limitrofe: il weekend sarà in prevalenza stabile e con caldo più accettabile salvo poche eccezioni".



Il tutto verrà accompagnato da un temporaneo quanto incisivo rinforzo dei venti di Maestrale, Tramontana e Grecale, che soprattutto tra venerdì e sabato soffieranno con raffiche talora superiori ai 50-60km/h in particolare su Adriatico, medio-basso Tirreno, Ionio e bacini tra Sardegna e Sicilia. Conseguentemente il mare si farà mosso o molto mosso.

Che tempo farà a luglio

"Il secondo weekend di luglio si prospetta di nuovo stabile, soleggiato e con un clima estivo nella norma, senza afa", dicono i meteorologi di Meteo Expert. Quindi condizioni meteo buone fino a metà luglio, poi dalla Spagna un nuovo anticiclone africano.

Versione confermata anche da Ferrara: “Il succitato anticiclone delle Azzorre, di per sè già anomalo per vastità e potenza, potrebbe ben presto fondersi con quello africano e trascinarlo nuovamente sull'Italia nel corso della prossima settimana. La parentesi di caldo più sopportabile potrebbe così essere effimera conil rischio di ritrovarci sotto la canicola africana entro metà mese, senza contare l'ulteriore assenza di piogge significative per diversi giorni, al netto di questo passaggio che tuttavia non interesserà in modo equo tutta l'Italia”.

Previsioni meteo giorno per giorno