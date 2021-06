Le previsioni meteo di domani, sabato 5 giugno, annunciano una giornata estiva e in prevalenza soleggiata sull'Italia, anche se non del tutto asciutta, per via di un indebolimento dell'anticiclone africano. I blitz temporaleschi riguarderanno principalmente i settori alpini e, notizia più importante, faranno da preludio a una domenica decisamente più instabile sul fronte atmosferico.



Nel descrivere quanto accadrà nelle prossime ore, il team de iLMeteo.it scrive che sabato il clima sarà caldo e afoso, ma che al tempo stesso si scorgeranno le prime avvisaglie di un cambiamento alle porte. In particolare, si legge sul sito, le nubi aumenteranno "sull'arco alpino centro-occidentale e su molti angoli del Centro", con temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. I fenomeni prenderanno vita in modo diffuso sui rilievi di Nord Ovest per poi allargarsi entro sera sulle montagne di Nord Est, con anche un possibile coinvolgimento delle zone di pianura (dettagli in fondo all'articolo).

Al Centro alcuni occasionali piovaschi dovrebbero bagnare il Lazio e la Sardegna, ma sempre alternati a belle schiarite. Nessuna necessità di scomodare l'ombrello al Sud, dove il sole troverà meno ostacoli che altrove.

Le previsioni di domenica

Come anticipalo la situazione tenderà a peggiorare nella seconda metà del weekend, a causa dell'ingresso di una perturbazione atlantica, che colpirà molte regioni. La conferma arriva anche dagli esperti di 3BMeteo, che per domenica 6 giugno segnalano una certa instabilità "su gran parte del Centro Nord e Sardegna", al cospetto di "rovesci e temporali a tratti di forte intensità, specie nel pomeriggio". A parte qualche locale piovasco soprattutto in Campania, andrà meglio sui comparti meridionali, che continueranno tra l'altro a beneficiare di temperature estive. I termometri caleranno invece in maniera fisiologica nelle aree investite dal maltempo o in cui il cielo risulterà coperto.

Il tempo di sabato 5 giugno nel dettaglio

Nord Ovest

Avvio soleggiato su tutte le regioni, poi nel pomeriggio peggiora su Alpi e Prealpi, con temporali sparsi in sconfinamento anche sulle pianure medio-alte di Piemonte e Lombardia. Temperature massime: 21° a Genova, 27° a Torino, 28° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, al netto di una maggiore nuvolosità entro sera sul Triveneto, con piovaschi e anche qualche temporale sui rilievi. Temperature massime: 29° a Bolzano, 32° a Bologna, 25° a Venezia.



Centro

Diffusa nuvolosità al mattino, con occasionali piovaschi su Sardegna e tratti interni del Lazio. Nel pomeriggio ampie schiarite su Toscana, Marche e Umbria; variabile altrove. Temperature massime: 27° a Cagliari, 29° a Firenze, 26° a Roma.



Sud e Isole

Giornata prevalentemente soleggiata, a parte un po' di addensamenti al mattino tra Campania, Basilicata ed alta Calabria, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime: 25° a Napoli, 29° a Bari, 27° a Palermo.