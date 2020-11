Siamo in pieno autunno, ma sembrerà di essere tornati in primavera. Le previsioni meteo di domani, sabato 7 novembre, annunciano una giornata all'insegna del bel tempo; cosa che si ripeterà poi anche nella seconda metà del weekend. Secondo i meteorologi la vera sorpresa l'avremo però sul fronte termico: in certe zone dell'Italia il clima sarà infatti quasi analogo a quello di maggio.



A caratterizzare questa nuova fase di stabilità è l'avanzamento di un anticiclone di matrice oceanica, che a differenza di quello africano (ormai migrato altrove) assicurerà un'atmosfera maggiormente limpida, poiché alimentato da correnti meno cariche di umidità. Alla luce di ciò, scrive il team de iLMeteo.it, sabato osserveremo al massimo delle sporadiche foschie mattutine sulla Val Padana, e alcune innocue nubi di passaggio sul medio e basso adriatico. Per il resto il tempo risulterà in prevalenza soleggiato, con temperature superiori alla medie del periodo. L'escalation dei termometri sarà più evidente nelle regioni meridionali, dove si potranno registrare picchi prossimi ai 20-22 gradi.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 7 novembre



La situazione rimarrà pressoché invariata anche. Gli esperti di 3BMeteo segnalano solo unsui settori di Nord Ovest, che potrebbe causare qualche occasionale precipitazione tra Liguria e Piemonte. Non si esclude inoltre un po' di nebbia nelle valli e localmente lungo i litorali adriatici nel corso della mattinata, comunque destinata a lasciare spazio aQualche nebbia al mattino sulle zone di pianura; a seguire cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Previsti 13° a Torino e 14° a Milano.Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni, in un contesto climatico gradevole. Punte di 17° a Bologna e Venezia.Qualche nuvola in transito sull'Abruzzo, per il resto tempo diffusamente soleggiato. Temperature in crescita: 18° a Firenze e 20° a Roma.Un po' più nuvoloso su Gargano e Appennini, in un contesto sempre asciutto. Ampio soleggiamento sulle restanti regioni. 20° a Napoli e Bari, 22° a Palermo.