Roma, 3 settembre 2020 - Riecco l'alta pressione. Le previsioni meteo di domani, venerdì 4 settembre, segnano l'inizio di una 48 ore priva di piogge degne di nota e caratterizzata dal dominio incontrastato del bel tempo su ogni parte d'Italia. L'anticiclone delle Azzorre sarà dunque assoluto protagonista anche sabato, prima di un nuovo cambio di rotta che inizierà a farsi strada da domenica.



Il team de iLMeteo.it annuncia che nella giornata di venerdì si esauriranno anche le ultime note instabili sulle regioni meridionali, dove al massimo potranno perdurare dei deboli residui di nuvolosità tra la Calabria e la Sicilia (non si esclude qualche goccia di pioggia). Il sole splenderà di conseguenza a tappeto su tutto il Paese, favorendo un aumento delle temperature, ma senza eccessi di caldo, grazie alla mancanza di afa e ai venti in arrivo dai quadranti settentrionali.



Entrando più nello specifico, i meteorologi scrivono che i termometri saliranno fino a 29-30 gradi su alcuni tratti della pianure del Nord e fino a 30-31 gradi nei comparti interni del Centro, Firenze e Roma incluse. Al Sud le massime non andranno invece oltre i 30 gradi.

Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro del fine settimana anticipando che sabato 5 settembre sarà un'altra giornata prevalentemente soleggiata ovunque, mentre domenica 6 un fronte nord atlantico determinerà un incremento dell'instabilità sulle Alpi, in compagnia di piogge e temporali. I fenomeni potrebbero sconfinare verso sera sull'alta Val Padana, risultando in alcuni casi anche piuttosto intensi

Le previsioni meteo nel dettaglio, venerdì 4 settembre

Nord Ovest

Bel tempo diffuso su tutte le regioni, in un contesto climatico nel complesso gradevole. Previsti 28° a Milano e Torino.



Nord Est

Giornata contraddistinta da cielo limpido e pochissime nubi. Temperature in lieve aumento: 26° a Venezia e 31° a Bologna.



Centro

Tempo stabile e soleggiato ovunque, con al più qualche innocua nube sugli Appennini nel pomeriggio. Attesi 31° a Firenze e 30° a Roma.



Sud e Isole

Qualche modesto annuvolamento sulla Sicilia, con la possibilità di occasionali precipitazioni diurne nelle zone più interne. Per il resto tanto sole, con punte di 30° a Napoli e 29° a Palermo.