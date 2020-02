Roma, 27 febbraio 2020 - Ormai è cosa certa: ci attende un weekend con il ritorno del maltempo. La svolta sull'Italia sarà però graduale: le previsioni meteo di domani, venerdì 28 febbraio, descrivono infatti una situazione interlocutoria, con sole al Nord e uno scenario più movimentato nelle regioni centro meridionali, dove non mancherà la pioggia.



Gli esperti de iLMeteo.it spiegano che venerdì la nuova perturbazione (la seconda di questa settimana sullo Stivale) indirizzerà la propria azione verso Sud, accompagnata da un rinforzo dei venti di Maestrale. In tutta risposta il tempo risulterà assai incerto, soprattutto al mattino, su Lazio, Campania, Calabria e Basilicata, con rovesci localmente anche a carattere temporalesco. La situazione, dicono i meteorologici, è destinata a migliorare nel corso del pomeriggio, ad eccezione di alcune zone della Puglia, che al contrario dovrà fare i conti con annuvolamenti carichi di pioggia.

(L'articolo prosegue sotto la mappa)



Sul resto del Paese il cielo si manterrà per lo più soleggiato, mentre le temperature riprenderanno vigore un po' ovunque, con massime che lieviteranno in modo sostanzioso specie sul lato tirrenico. Di notte farà invece più freddo al Nord e nelle valli più interne del Centro.



Per quanto riguarda il weekend, 3BMeteo avvisa che dall'Atlantico arriverà una terza perturbazione, che sabato 29 febbraio porterà addensamenti e precipitazioni a cominciare da Nord Ovest. Il trend proseguirà poi domenica 1 marzo, con peggioramenti estesi anche al Centro Sud, seppure in misura più blanda.

Il miglioramento atteso sulle regioni settentrionali sarà piuttosto illusorio: tra la tarda sera di domenica e la notte successiva il quadro meteorologico tornerà rapidamente a peggiorare sulle regioni nord-occidentali, preludio ad un più intenso peggioramento atteso con l'inizio della prossima settimana.

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 28 febbraio

Nord Ovest

Cielo prevalentemente sereno, ad eccezione di una maggiore nuvolosità sulle Alpi valdostane, in un contesto sempre asciutto. In rialzo le massime: 14° a Milano e Torino.



Nord Est

Più nuvoloso (ma in assenza di pioggia) sui rilievi alpini; per il resto bel tempo diffuso su tutti i settori. Temperature in aumento: previsti 12° Venezia e 13° a Bologna.



Centro

Al mattino presto residue precipitazioni su Appennini e basso Lazio, poi tempo soleggiato e clima mite su tutte le regioni. Attesi 16° a Firenze e 18° a Roma.



Sud e Isole

Partenza instabile con rovesci su Campania, Calabria tirrenica e Basilicata occidentale, in attenuazione nel pomeriggio. Altrove più soleggiato, salvo qualche pioggia discontinua sulla bassa Puglia nelle ore centrali. Termometri in risalita, con 17° a Napoli e 19° a Palermo.