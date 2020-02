Tutto confermato: sarà uncontraddistinto dalla stabilità atmosferica. Ledi domani,, documentano il dominio incontrastato dell'alta pressione, che proteggerà l'Italia da brutti scherzi almeno fino a lunedì, dando vita nel frattempo a unaAndando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che sabato ci aspetta "una gran bella giornata di sole", solo timidamente disturbata al mattino dain Pianura Padana, specie "sulla bassa Lombardia, sulle zone settentrionali dell'Emilia e sul basso Veneto". In questa prima parte di weekend il clima diurno sarà molto mite ma ancora, tanto che nella notte continuerà a fare abbastanza freddo al Nord e nelle vallate più interne del Centro.

Le previsioni nel dettaglio di sabato 22 febbraio

© Riproduzione riservata

A partire da, le temperature, in seguito all'arrivo di correnti calde e umide dalle coste africane. In gran parte dello Stivale sembrerà insomma, con punte fino a 17-18°C al Nordovest, al Centro e al Sud e picchi di 23°C sulle valli del Trentino Alto Adige.Sul fronte meteo, il cielo si manterrà sereno e soleggiato, anche se non si esclude l'incursione di. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo segnalano "alcuni annuvolamenti in più su Liguria e Toscana, specie sullo Spezzino", e qualche addensamento "tra Campania e Calabria tirrenica".Bel tempo diffuso, con al più qualche foschia mattutina in pianura e sporadiche velature nel corso della giornata. Previsti 14° a Torino e Milano.Nebbie al mattino in Pianura Padana, per il resto tanto sole, solo localmente offuscato da qualche innocua nube di passaggio. Clima piacevole, con 12° a Venezia e 13° a Bologna.Tempo soleggiato su tutte le regioni, in un contesto climatico di stampo già primaverile. Attesi 17° a Roma e 18° a Firenze.Cielo sereno ovunque, al netto di qualche trascurabile annuvolamento diurno sugli Appennini. Massime ancora in leggero aumento, con 17° a Palermo e 15° a Napoli.