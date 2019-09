Roma, 20 settembre 2019 - Le previsioni meteo avvertono: un weekend a due facce è in arrivo. Domani, sabato 21 settembre, sarà una giornata di calma apparente, a cui farà però seguito l'irruzione di un'intensa perturbazione atlantica, che disegnerà una domenica caratterizzata dal maltempo. L'aeronautica militare avverte che già dal tardo pomeriggio di domani si assiterà ad un graduale aumento della nuvolosità che culminerà con rovesci e temporali associati a partire dalle ore serali.



Entrando più nel dettaglio, il team de iLMeteo spiega che sabato il sole bacerà la maggior parte delle regioni italiane, dando vita a uno scenario di fine estate molto piacevole anche dal punto di vista climatico. "Nubi poco consistenti", dicono al più i meteorologi, "potrebbero interessare in modo molto irregolare le aree centro-settentrionali, senza arrecare fenomeni". Le eccezioni riguarderanno l'area ionica della Sicilia e la Sardegna, che saranno probabilmente al centro di qualche isolata precipitazione.

Già a partire dalla serata di sabato avremo tuttavia le prime avvisaglie di un nuovo forte peggioramento, con nubi in aumento a Nord Ovest che porteranno pioggia su Alpi piemontesi occidentali e Liguria. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo sottolineano che domenica 22 settembre il fronte del brutto tempo allungherà i tentacoli su una grossa fetta dei settori settentrionali, coinvolgendo "Valle d'Aosta sudorientale, parte di Lombardia ed Emilia". Nel corso della giornata piogge e temporali dovrebbero toccare anche le regioni centro-settentrionali con sconfinamenti nelle zone adriatiche più interne e in alta Campania. Si conferma invece più stabile la situazione nel resto del Meridione.

Previsioni meteo sabato 21 settembre

Nord Ovest

Cielo prevalentemente sereno quasi ovunque, con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio su Alpi piemontesi occidentali e Liguria, associata a rischio di pioggia. Previsti 22° a Milano e 21° a Torino nelle ore più calde.



Nord Est

Tempo asciutto e soleggiato su tutte le regioni, in un contesto climatico piacevole. Massime in lieve aumento, con 19° a Venezia e 23° a Bologna.



Centro

Qualche addensamento lungo il Tirreno, ma in assenza pioggia, per il resto molto sole fin dal mattino. Più nuvoloso sulla Sardegna, con occasionali precipitazioni verso sera. Attesi 27° a Roma e Firenze.



Sud e Isole

Bel tempo su tutto il Mezzogiorno, a parte qualche piovasco pomeridiano sulla Sicilia centro orientale, comunque in rapido esaurimento. Massime che vanno dai 22° di Bari ai 26° di Palermo.