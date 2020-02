Roma, 6 febbraio 2020 - Sembra già agli sgoccioli il raid invernale che in questi giorni ha portato in Italia neve, gelo e potenti raffiche di vento. Le previsioni meteo di domani, venerdì 7 febbraio, mettono al centro della scena l'alta pressione che, seppur con qualche occasionale cedimento, sarà protagonista anche nel corso del weekend.



Entrando nello specifico, il team de iLMeteo.it ci spiega che venerdì l'anticiclone sub-tropicale mostrerà ulteriormente i muscoli, "riuscendo a colmare anche le ultime incertezze presenti all'estremo sud del Paese". I venti nord-orientali risulteranno ancora attivi ma decisamente smorzati, e il tempo tornerà stabile ovunque, regioni meridionali incluse. Nel complesso le nuvole saranno rarissime e ci attende un bagno di sole che sarà anche accompagnato da una graduale risalita dei termometri in molte zone. Di contro, durante la notte persisterà un certo grado di freddo, con valori sotto lo zero su gran parte del Nord (eccetto la Liguria) e su alcune città del Centro, tra cui Firenze e Roma.

La nuova fase di bel tempo è destinata a farci compagnia anche nel weekend, al netto di qualche disturbo. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo avvertono che i venti tempestosi presenti nelle zone d'oltralpe provocheranno delle infiltrazioni umide, dando vita ad annuvolamenti soprattutto domenica, su Sardegna, Tirreno e regioni settentrionali, in un contesto comunque asciutto. I meteorologi confermano tuttavia che il clima riacquisterà fattezze assai poco invernali specie per quanto riguarda i valori massimi, "con temperature che saliranno di nuovo sopra media". Contestualmente, anche le gelate notturne e mattutine nelle valli si faranno progressivamente più discontinue.

Le previsioni del tempo

Nord Ovest

Bel tempo su tutte le regioni, ad eccezione di qualche nuvola bassa in transito sulla Liguria, comunque senza conseguenze. Temperature in risalita, con 12° a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo sereno praticamente ovunque, con valori termici che si mantengono abbastanza freddi sui settori più orientali. Previsti 12° a Bologna e 9° a Venezia.



Centro

Ampio soleggiamento su tutti i settori, con al più qualche innocua nube in transito lungo il Tirreno. A Roma e Firenze massime attese intorno ai 12-13°.



Sud e Isole

Giornata di sole su tutto il Meridione, salvo sporadici annuvolamenti tra la Puglia e la Basilica. Clima piacevole, con venti in attenuazione; massime sui 14° a Napoli e Palermo.