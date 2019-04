Roma, 11 aprile 2019 - Italia ancora nella morsa del maltempo: le previsioni meteo di venerdì 12 aprile 2019 non sono beneauguranti e nemmeno per il weekend prepasquale. I vortici ciclonici, uno atlantico e l'altro polare, stanno rivestendo tutta la penisola di una coltre di nubi cariche di acqua, grandine e anche neve. ILMeteo.it e 3BMeteo parlano di un weekend condizionato da perturbazioni su gran parte del paese, con neve perfino a quote collinari.



Meteo: #WEEKEND delle PALME TUMULTUOSO. Sabato e Domenica con FREDDO, PIOGGIA, TEMPORALI, pure NEVE. Ecco DOVE https://t.co/E8eVmkxMok pic.twitter.com/Q0S5Stj2ie — IL METEO.it (@ilmeteoit) 11 aprile 2019

Temperature in netto calo nel weekend: https://t.co/ZZmqlNTlph in foto due rondini di questo periodo... #meteoironia #meteo pic.twitter.com/c5mKTAVDlq — 3B Meteo (@3BMeteo) 11 aprile 2019

La giornata di venerdì vede l'imponente area di bassa pressione muoversi verso Sud, lasciando spazio a un leggero miglioramento nelle regioni settentrionali, anche se l'instabilità regna sovrana anche qui. Centro e meridione saranno dunque le aree più penalizzate non solo nella giornata di oggi ma per tutto il fine settimana: è atteso infatti un nuovo vortice polare che si abbatterà sull'Italia portando piovaschi nel migliore dei casi, grandinate e neve nei peggiori.

Previsioni del tempo di venerdì 12 aprile: Nord Ovest

Un venerdì molto nuvoloso su tutta l'area, con qualche precipitazione fra Piemonte occidentale e Appennino Ligure. Per il resto cielo coperto da nubi cariche di acqua e qualche punta di sole nel Nord della Lombardia. 15° a Torino e 16° a Milano nel pomeriggio.

Nord Est

Mattinata piovosa soprattutto sui versanti alpini del Trentino, che potrebbero vedere la neve sopra i 1200 metri; ma la situazione è in attenuazione nel pomeriggio. Qualche pioggia anche sull'alta Romagna, mentre in Veneto si prevedono schiarite e tempo asciutto. Anche a Nord Est temperature fresche, con una massima di 14° a Venezia.

Centro

Se la Toscana e l'Umbria saranno abbastanza fortunate lungo tutta la giornata, altrettanto non si può dire delle altre regioni centrali: il pomeriggio vedrà il trionfo delle piogge intense, soprattutto nelle aree appenniniche, sull'Adriatico e un po' su tutta la Sardegna. 17° a Roma e 16° a Firenze.

Sud e Isole

Una giornata ricca di cambi di fronte e tempo molto instabile al Sud. Clima mite e asciutto sullo Ionio, mentre Calabria, Puglia e Sicilia settentrionale saranno avvolte dal vortice ciclonico, che trascina qui nubi cariche di pioggia. Miglioramenti un po' ovunque in serata, ma è solo una parentesi prima di nuove precipitazioni del resto del weekend. 16° a Bari e 15° a Palermo.