Roma, 10 ottobre 2019 - Come anticipato, riecco l'anticiclone africano. Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 ottobre, segnano l'inizio di una nuova fase di bel tempo e clima simil-estivo, che durerà quanto meno tutto il weekend. Il team de ilMeteo specifica che venerdì un promontorio di alta pressione proveniente dal Nord Africa si farà largo sull'Italia, dando vita a quella che è stata ribattezzata "ottobrata", ossia una situazione atmosferica caratterizzata da sole e temperature calde. Questo si tradurrà in una progressiva ascesa dei termometri, che tra sabato e domenica potranno toccare punte di oltre 30° nelle aree interne della Sicilia e 28-29°C in alcuni tratti del Sud e della Sardegna. Valori sopra la media autunnale faranno capolino anche al Centro Nord, dove le massime si spingeranno fino a 24-25°C ad esempio a Bologna, Ferrara, Firenze e Roma.

Tifone Hagibis in Giappone, cancellato match Italia di rugby. Minacciato Gp di F1 a Suzuka

Meteo regione per regione

(L'articolo prosegue dopo la mappa)

Le città: Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Bari

D'accordo su tutta la linea anche gli esperti di 3BMeteo, secondo cui la pressione rimarrà stabile fino a domenica 13 ottobre, quando si paleseranno i primi segnali di cambiamento, con annuvolamenti irregolari e piovaschi serali dovuti a un aumento delle infiltrazioni di aria umida occidentale.

Cinema, i film da vedere nel weekend 11-13 ottobre. I trailer

Il tempo di venerdì nel dettaglio

Nord Ovest

Cielo soleggiato su tutte le regioni, con qualche nebbia sulla Pianura Padana in attenuazione nelle ore mattutine. Termometro in risalita con 21° a Torino e 22° a Milano.



Nord Est

Bel tempo diffuso ovunque, al netto di qualche foschia mattutina in pianura, comunque in archivio prima di mezzogiorno. Massime intorno ai 21° a Venezia e Bologna.



Centro

Qualche nuvola in più lungo la costa adriatica e in prossimità degli Appennini nelle prime ore della giornata, per il resto ampio soleggiamento e clima mite. Previsti 25° a Roma e 24° a Firenze.

Cicloturismo nelle Marche: Sassoferrato

E' l'ora del tartufo, abbondante e di qualità



Sud e Isole

Tempo stabile e prevalenza di sole, con al più qualche locale piovasco sul Salento al mattino. Massime fino a 25-26° a Napoli, Bari e Palermo.