Roma, 9 gennaio 2020 - Continua il dominio dell'alta pressione, seppure con qualche insidia in agguato. Le previsioni meteo di domani, venerdì 10 gennaio, annunciano il blitz di una modesta perturbazione proveniente dalla Francia, che scalfirà in modo lieve la tranquillità atmosferica presente sull'Italia anche nel weekend.

Come si legge sul sito de iLMeteo.it, nel corso della giornata di venerdì, la rapida perturbazione "riuscirà ad influenzare solo marginalmente il meteo sulle nostre regioni nord-occidentali, provocando qualche disturbo a ridosso dei rilievi alpini, sulla Liguria e fino alle coste più settentrionali della Toscana". In termini pratici, nelle zone citate si assisterà a un generale aumento delle nubi, accompagnato da qualche debole pioggia sui comparti centrali e orientali della Liguria, in estensione fino alle coste settentrionali della Toscana. Sui rilievi alpini piemontesi e valdostani si attendono inoltre spruzzate di neve di lieve entità a cavallo delle aree di confine.

Per quanto riguarda i restanti settori del Paese, i meteorologi sottolineano che il tempo si manterrà in prevalenza sereno, nonostante le consuete nebbie sulla Val Padana e alcuni addensamenti sulla Sardegna sud-orientale.



Gli esperti di 3BMeteo completano il quadro aggiungendo che nel weekend avremo "qualche disturbo a carattere locale su parte del Sud e delle Isole Maggiori, in un regime comunque di prevalente stabilità atmosferica".

Le previsioni di venerdì 10 gennaio

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa con piovaschi sulla Liguria di Levante e qualche fiocco sulle Alpi confinali; per il resto clima asciutto. Massime tra 8-9° a Milano e a Torino.



Nord Est

Cielo spesso coperto, specie in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in un contesto comunque privo di fenomeni piovosi. Previsti 8° a Venezia e 11° a Bologna.



Centro

Più nuvoloso su Sardegna e Tirreno, con possibili piovaschi sull'alta Toscana e deboli precipitazioni nevose sull'Appennino tosco-emiliano, oltre quota 1300 metri. Bel tempo altrove, con 12° a Firenze e 13° a Roma.



Sud e Isole

Prevalenza di sole su tutti i settori, al netto di qualche innocua nuvola di passaggio. Temperature in lieve aumento, con 13° a Napoli e Bari, e 14° a Palermo.