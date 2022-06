Previsioni meteo: venerdì di acquazzoni al Nord, caldo e sole al Sud

Le previsioni meteo di domani, venerdì 24 giugno, annunciano un’altra giornata molto calda in Italia, dove ancora imperversa l’anticiclone africano. Dopo le leggere flessioni nelle temperature al Nord, con nuvole e acquazzoni, torna il caldo afoso. Il termometro è destinato a salire lungo tutto il weekend, portando umidità e afa. Con una brutta notizia, salvo smentite: un fenomeno di bassa pressione proveniente dalla Spagna spinge una massa di aria sahariana verso la Penisola. Significa altri 15 giorni di caldo pesante.



Secondo gli esperti di iLMeteo.it, al Nord avremo tempo soleggiato e molto afoso, con temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, molto forti in Lombardia. Al Centro un venerdì caldo, ma cielo a tratti nuvoloso. Al Sud invece caldo insopportabile, con picchi oltre i 42°C.

Per il weekend il commento dei meteorologi è netto: “Caronte torna prepotente anche al Nord dal weekend e il peggio arriverà ad inizio settimana prossima: 40°C all’ombra ovunque, dal Sud al Centro e anche sulla Pianura Padana, che da afosa diventerà opprimente”.

Si tratta di anomalie climatiche degne di nota, dato che le temperature massime ‘normali’ di fine giugno stazionano attorno ai 26°C al Nord e 27° al Centro e 28° al Sud. Siamo a 13/15°C oltre la media.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di 3BMeteo.it, “l’instabilità è in aumento sulle Alpi con rovesci e temporali soprattutto dal pomeriggio e in serata, più frequenti dapprima sul settore centro-occidentale, poi su quello lombardo-veneto […] e a tratti accompagnati da grandine. Qualche rovescio in transito anche in Sardegna e Liguria. Sul resto d'Italia continuerà a prevalere il sole, offuscato da velature e stratificazioni alte soprattutto sulle regioni centrali”.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 24 giugno

Nord Ovest

Una giornata di temporali forti, specie nel pomeriggio, su Piemonte e Lombardia, che possono sfociare in grandinate fino alle prime ore della sera. Piovaschi sulla Liguria con venti da sud est. Temperature sui 31° a Torino, 28° a Genove e 32° a Milano.



Nord Est

Temporali anche a Nord Est su tutto il Trentino, l’alto Veneto e il Friuli. Acquazzoni più sporadici e meno intensi nelle altre zone, con spazio a momenti di sole. Massime di 30° a Venezia e 33° a Bologna.



Centro e Sardegna

Un venerdì caratterizzato da nubi e afa un po’ in tutto il Centro, ma senza piogge. Solo qualche goccia possibile in Sardegna. Termometri fino a 33° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Salvo annuvolamenti sparsi in Campania e Puglia settentrionale, ma senza precipitazioni, venerdì 24 sarà una giornata di sole, bel tempo e gran caldo su Calabria, Sicilia e sul Salento. Temperature in linea con il momento: massime di 30° a Napoli, 33° a Bari e 32° a Palermo.