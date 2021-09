Le previsioni meteo di domani, venerdì 24 settembre, confermano che per almeno un paio di giorni in Italia andrà in scena un sensazionale ritorno di fiamma dell'estate. A renderlo possibile è l'inaspettata rimonta dell'anticiclone a matrice sub-tropicale, che regalerà molto sole e temperature a tratti addirittura caldissime. Salvo poi cedere di nuovo il testimone ai temporali in chiusura di weekend.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il tempo risulterà "stabile praticamente su tutto il Bel Paese", a parte "qualche residuo disturbo sulla Sicilia sud-orientale" e alcune foschie sparse al mattino in "Val Padana e nelle vallate più interne del Centro". Contestualmente, prosegue il sito, la presenza dell'anticiclone favorirà un generico rialzo termico, che porterà la colonnina di mercurio a toccare i "30-31 gradi su Toscana e Lazio e fino a 32-33 gradi su alcuni angoli del Sud". Un po' più contenute le temperature al Nord, dove comunque si registreranno "26-27 gradi sulla Val Padana" e punte di "28-29 gradi nelle vallate alpine dell'Alto Adige".

La parentesi estiva continuerà anche in avvio di weekend. A tale proposito il sito di 3BMeteo comunica che sabato 25 settembre ci attende "un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata", solo in minima parte macchiata da "qualche innocuo annuvolamento su sud Sicilia, est Sardegna, Liguria e Val Padana occidentale". Il bel tempo sarà inoltre accompagnato da un altro leggero scatto in avanti dei termometri, che riguarderà quasi tutte le regioni. Domenica 26 settembre la situazione cambierà poi per l'ennesima volta, a seguito dell'ingresso di una perturbazione atlantica, che secondo gli esperti provocherà "rovesci e temporali anche forti al Nord e in Toscana". Sul resto del Paese il cielo si manterrà invece per lo più sereno o non troppo nuvoloso.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 24 settembre

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Temperature massime: 23° a Genova e Torino, 24° a Milano.



Nord Est

Tempo soleggiato, salvo qualche foschia di prima mattina in pianura e una maggiore nuvolosità sulle montagne del Triveneto. Temperature massime: 29° a Bolzano, 26° a Bologna, 23° a Venezia.



Centro e Sardegna

Qualche foschia densa al mattino nelle valli più interne di Toscana e Umbria, per il resto molto sole ovunque. Temperature massime: 29° a Cagliari, 27° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Dominio dell'anticiclone. Cielo sereno su tutte le regioni, eccetto qualche annuvolamento sulla Sicilia, specie nel ragusano. Temperature massime: 28° a Napoli, 33° Bari, 32° a Palermo.