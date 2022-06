Previsioni meteo, venerdì sole e temporali pomeridiani. In arrivo nuovo picco del caldo

Articolo : Meteo, il caldo non arretra: nuova fiammata. Clima pazzo: in Lapponia oltre 30°.

Le previsioni meteo di domani, venerdì 1 luglio, annunciano una giornata pienamente soleggiata in Italia, a parte qualche temporale di calore che interesserà l'arco alpino. A fare notizia sarà però ancora una volta il caldo estremo, che da qui al weekend porterà i termometri a toccare picchi ben superiori ai 40 gradi.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l'anticiclone africano continuerà a dominare incontrastato sul nostro Paese, garantendo condizioni di bel tempo su tutte le regioni. In un contesto climatico rovente e afoso, il sole sarà protagonista da Nord a Sud, fatta eccezione per alcuni temporali pomeridiani in corrispondenza delle Alpi, destinati occasionalmente a propagarsi fino alle zone prealpine. Il generale aumento delle temperature, con valori sui 33-35 gradi in numerose città, risulterà più evidente al Sud, dove secondo gli esperti di 3BMeteo la colonnina di mercurio raggiungerà punte di 40 gradi su foggiano, materano e Sicilia occidentale interna.

Nel fine settimana l'alta pressione sub-tropicale si irrobustirà in modo ulteriore, facendo sparire anche le ultime piogge e imponendo una diffusa stabilità atmosferica con nuvolosità rara su tutto lo Stivale. Tra sabato 2 e domenica 3 luglio, l'afflusso di nuove masse d'aria calda dalla Tunisia e dall'Algeria favorirà l'ennesima escalation termica, con massime di 39 gradi su alcuni tratti della Val Padana; 39-40 gradi in città del Centro-Sud come Firenze e Roma; fino a 42 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 1 luglio

Nord Ovest

Soleggiato su tutte le regioni, salvo rovesci e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature massime: 26° a Genova, 28° a Torino, 32° a Milano.



Nord Est

Cielo prevalentemente sereno, ma con qualche temporale al pomeriggio sui settori alpini e prealpini del Triveneto. Temperature massime: 31° a Bolzano, 35° a Bologna, 30° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo stabile e soleggiato, con innocue velature su Sardegna meridionale e aree interne peninsulari. Temperature massime: 35° a Cagliari e Roma, 34° a Firenze.



Sud e Isole

Giornata a tutto sole con clima molto caldo. Temperature massime: 35° a Napoli e Palermo, 36° a Bari.