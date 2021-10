Le previsioni meteo di domani, sabato 2 ottobre, annunciano una giornata ancora abbastanza asciutta, benché caratterizzata dalle prime avvisaglie di una perturbazione atlantica che colpirà più pesantemente l'Italia nel finale del weekend.



A tale proposito, il team de iLMeteo.it comunica che sabato l'atmosfera comincerà a destabilizzarsi per via di un cedimento della pressione, che dal pomeriggio provocherà "un rapido peggioramento del tempo sulla Sicilia, dove potranno scoppiare dei temporali anche forti". Il progressivo aumento della nuvolosità darà inoltre luogo alla formazione di celle temporalesche su alcuni tratti della Sardegna e degli Appennini (dettagli in fondo all'articolo). Sul resto del Paese la nubi saranno un ospite ricorrente, ma il sole troverà comunque il modo di imporsi il più delle volte.



Domenica 3 ottobre l'avvicinamento della perturbazione complicherà ulteriormente le cose. Come confermano anche gli esperti di 3BMeteo, nella seconda metà del weekend il tempo si farà particolarmente instabile sulle regioni di Nord Ovest, con rovesci sparsi "soprattutto in prossimità delle zone alpine e in Liguria", destinati a intensificarsi entro sera anche sull'alto Piemonte. Nel corso della giornata qualche pioggia bagnerà poi le Alpi e le Prealpi orientali, mentre sulle coste della Toscana e del Lazio la situazione tenderà a migliorare dopo una mattinata un po' umida. A parte alcuni residui di variabilità tra la Calabria e la Sicilia, altrove avremo un cielo prevalentemente sereno o non troppo nuvoloso; scenario che favorirà tra l'altro un aumento delle temperature diurne.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 2 ottobre

Nord Ovest

Nubi sparse, più compatte sui rilievi, ma in un contesto quasi sempre asciutto, a eccezione di qualche piovasco sui settori alpini più occidentali. Temperature massime: 19° a Genova, 23° a Torino, 19° a Milano.



Nord Est

Nuvolosità diffusa, ma con la possibilità di ampie schiarite soprattutto nelle zone di pianura. Temperature massime: 24° a Bolzano, 25° a Bologna, 22° a Venezia.



Centro e Sardegna

Nuvole sparse su Sardegna e Appennini, con qualche temporale pomeridiano su Sassarese e rilievi tra Marche e Abruzzo. Per il resto soleggiato, a parte alcune piogge tra bassa Toscana e Lazio. Temperature massime: 26° a Cagliari e Firenze, 24°a Roma.



Sud e Isole

Tempo instabile sulla Sicilia, con temporali via via più frequenti nel pomeriggio. Nubi irregolari e sporadiche piogge sulla Calabria; più sole altrove. Temperature massime: 26° a Napoli, Bari e Palermo.