Le previsioni meteo di domani, domenica 9 agosto, annunciano bel tempo su quasi tutta Italia, con gli ultimi residui temporali confinati in poche regioni del Sud. La consolidata stabilità farà da apripista al ritorno in grande stile dell'anticiclone africano per l'inizio della prossima settimana, che si preannuncia assai bollente.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica si verificherà "una ulteriore espansione del promontorio di alta pressione sub-tropicale sul bacino del Mediterraneo", che garantirà di conseguenza una giornata di sole sul nostro Paese. Contestualmente le temperature proseguiranno la scalata iniziata a ridosso del weekend, toccando i 34-35° al Nord e oltre i 35-37° in Toscana e Lazio. Gli unici disturbi atmosferici riguarderanno alcune zone di Campania, Basilicata e Calabria, nonché le Alpi centro-orientali, con brevi scariche temporalesche attese nelle ore pomeridiane.

Gli esperti di 3BMeteo fanno poi sapere che da lunedì 10 agosto il tempo sarà ovunque molto soleggiato, salvo "qualche isolato fenomeno di instabilità diurna sulle Alpi e sull'Appennino meridionale". Sul fronte termico, le massime subiranno l'ennesima impennata, con valori che raggiungeranno o supereranno stabilmente i 34-35° "sulle pianure del Nord, le interne centrali, la Sardegna e la Sicilia". Rincara la dose iLMeteo.it, che parla di picchi fino a 38° specie in Toscana. Da metà della prossima settimana i temporali torneranno invece a bagnare i rilievi alpini, con sconfinamenti nelle aree di pianura al pomeriggio, in un contesto climatico che si manterrà comunque molto caldo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 9 agosto

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con temperature in ulteriore crescita. Previsti 34° a Torino e 33° a Milano.



Nord Est

Tempo diffusamente stabile e soleggiato, salvo isolati rovesci pomeridiani sui rilievi alpini. Caldo in aumento: 31° a Venezia e 36° a Bologna.



Centro

Giornata di sole su tutte le regioni, con cielo particolarmente splendente in Sardegna. Clima sempre più torrido: attesi 38° a Roma e 36° a Firenze.



Sud e Isole

Qualche sporadica pioggia su bassa Campania, rilievi della Basilicata e Calabria tirrenica, per il resto condizioni di assoluto bel tempo. Termometri in moderato rialzo, con 34° a Napoli e 30° a Palermo.

Ferragosto

Come riportato da 3BMeteo.com, fino al 12 agosto le temperature saranno decisamente superiori alle medie del periodo, con anche picchi massimi superiori a 35° C ad esempio sulla Sardegna. Dal 12 agosto fino a Ferragosto le correnti occidentali in quota sull'Europa centro-occidentale dovrebbero portare qualche instabilità fino alle Alpi. Possibile quinti attendersi un graduale aumento dell'instabilità soprattutto al Nord Italia, dapprima su aree alpine e prealpine, successivamente anche su Val Padana e Appennino centro-settentrionale, con qualche temporale di calore localmente di forte intensità che potrà sconfinare sulle aree pianeggianti delle nostre regioni settentrionali. Regime anticiclonico invece al Centro-Sud, con temperature in ulteriore rialzo su valori anche superiori alle medie.