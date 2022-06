Previsioni meteo, venerdì rovente con picchi fino a 37 gradi. Ma attenti ai temporali

Le previsioni meteo di domani, venerdì 17 giugno, annunciano una giornata soleggiata e sempre più calda in Italia, a parte qualche temporale lungo la dorsale appenninica. Nel fine settimana l'anticiclone africano Scipione sembra poi destinato stabilizzare in modo ulteriore l’atmosfera, favorendo l'ennesima impennata delle temperature specie al Nord e sul Centro tirrenico.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l'alta pressione continuerà a dominare la scena sul nostro Paese, garantendo generali condizioni di bel tempo in sostanza su tutte le regioni. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da alcuni annuvolamenti pomeridiani associati a temporali sui rilievi centro-meridionali (dettagli in fondo all'articolo), e da un po' di nubi sparse sul Triveneto, in questo caso senza conseguenze piovose. Come spiega anche il sito di 3BMeteo, rispetto alle 24 ore precedenti si registrerà un nuovo incremento delle massime, con valori spesso sopra i 30 gradi e picchi di 35-37 gradi su Nord Ovest e zone interne della Sardegna. Seppur di poco, il clima sarà più clemente sul medio Adriatico e sulle aree peninsulari del Sud, grazie a qualche spiffero relativamente fresco che contribuirà a mantenere le temperature tra i 27 e i 30 gradi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti de iLMeteo.it, sabato 18 e domenica 19 giugno ci attendono due giornate soleggiatissime, con rare nuvole e qualche temporale di calore solo sui confini alpini occidentali, sulla Sicilia e sulla Calabria. Gli esperti avvertono inoltre che nel weekend la combinazione tra forte calura, scarsa ventilazione ed elevati tassi di umidità accentuerà il cosiddetto disagio bioclimatico, con annessi rischi per la salute. In un contesto complessivamente da estate inoltrata, ci sarà da sudare in particolare su Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Sardegna, dove la colonnina di mercurio potrà toccare punte di 36-37 gradi all’ombra.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 17 giugno

Nord Ovest

Soleggiato su tutte le regioni. Temperature massime: 27° a Genova, 33° a Torino, 35° a Milano.



Nord Est

Qualche nuvola innocua sul Triveneto, in assenza di pioggia. Per il resto tanto sole. Temperature massime: 34° a Bolzano, 33° a Bologna, 30° a Venezia.



Centro e Sardegna

Ampio soleggiamento nella prima parte di giornata. Nel pomeriggio possibili annuvolamenti sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, con temporali a tratti anche forti. Temperature massime: 30° a Cagliari, 35° a Firenze, 34° a Roma.



Sud e Isole

Alta pressione e generali condizioni di bel tempo, salvo qualche temporale pomeridiano e locali grandinate sulle montagne del Molise e della Calabria. Temperature massime: 30° a Napoli, 28° a Bari, 30° a Palermo.