Roma, 4 marzo 2019 - La gigantesca alta pressione che ha conquistato l'Itallia mosterà questa settimana qualche segno di cedimento. Secondo le previsioni meteo al Nord tornerà a piovere e sulle Alpi la neve. Primo lieve peggioramento lunedì, mentre giovedì si farà più sul serio. Le precipitazioni però non si spengeranno tanto a Sud e in diverse zone del Paese continuerà il lungo periodo di siccità.

Le previsioni del tempo per oggi, lunedì 4 marzo, dell'Aeronautica Militare. Nord: nubi in generale aumento su tutte le regioni con prime piogge su Liguria centro orientale già al mattino, in successiva estensione pomeridiana alle restanti regioni, tranne Piemonte, Emilia Romagna e ponente ligure. Neve sulle aree alpine a quota superiore ai 1.000-1.200 metri. Miglioramento in serata sulle zone centro-occidentale. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulla Pianura padana. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti compatti sull'alta Toscana con piogge dal pomeriggio e locali annuvolamenti al mattino sulle coste del medio tirreno. In serata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche e nelle vallate interne. Sud e Sicilia: nubi sparse sul settore tirrenico peninsulare con possibili deboli piogge al mattino lungo le coste tirreniche della Calabria. Bel tempo altrove ma con nubi in aumento serale sulle zone tirreniche peninsulari e sulle aree interne del Molise.

Il meteo di martedì 5 marzo. Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle velature in serata sui settori occidentali e qualche addensamento nuvoloso più consistente su Friuli Venezia Giulia. Centro e Sardegna: annuvolamenti estesi su tutte le aree peninsulari, più compatti su Toscana, Lazio ed Umbria. Nel corso del pomeriggio generale miglioramento con cielo in prevalenza sereno salvo locali annuvolamenti sulle aree appenniniche toscane. Sud e Sicilia: nubi compatte su Campania, aree interne di Molise e sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria; sereno o al più velato sulle altre aree. Miglioramento atteso nel pomeriggio con cielo sereno su tutto il comparto peninsulare e transito di nubi poco significative

Mercoledì 6 marzo. Nord: graduale aumento della nuvolosità a partire dal settore più occidentale con qualche debole pioggia su Liguria ed in serata anche sulle aree alpine che saranno nevose a quota superiore ai 1.500 metri. Centro e Sardegna: bel tempo anche se con velature in transito e locali addensamenti nuvolosi su alta Toscana dove non si esclude qualche piovasco in serata. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno o al più velato.

Giovedì 7 marzo. Schiarite su Romagna e nubi estese sul resto del Nord con fenomeni diffuse sulle aree alpine e prealpine e su levante ligure. Velato sul resto della penisola con nubi più consistenti in arrivo a fine giornata sul Lazio e Toscana.

Meteogiornale.it fa il quadro di quello che potrebbe attenderci da qui a metà marzo e segnala anzitutto il "ritorno delle perturbazioni atlantiche sulla scena europea", con "burrasche e tempeste" nel Nord del continente. Guardando all'Italia fli esperti dicono che ci sono i "presupposti per il più classico dei colpi di coda dell'inverno". Naturalmente si tratta di un'evoluzione meteo da confermare.

