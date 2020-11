Finisce l’effetto primavera su mezza Italia: le previsioni meteo di domani, sabato 14 novembre, vedono l’arrivo di correnti oceaniche instabili a contrastare l’anticiclone. Il risultato è l’allontanamento dell’alta pressione dal nostro Paese e il preludio a una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia: la settimana prossima si aprirà una fase di maltempo e clima freddo un po’ dappertutto.



Il team de iLMeteo.it prevede una giornata di sabato “molto nuvolosa su gran parte delle regioni mentre le precipitazioni riguarderanno principalmente Lazio, Umbria e Campania settentrionale”. Avremo un’Italia dal tempo irregolare, a macchia di leopardo, con l’estremo Sud baciato dal sole (Sicilia e Calabria), così come alcune zone confinali delle Alpi sia a Nord Est che a Nord Ovest. Nubi sparse invece sulle pianure, con possibili nebbie ma pochi rischi di pioggia. Come detto, i piovaschi si potranno verificare in Centro, ma saranno di intensità moderata.

Per domenica anche gli esperti di 3BMeteo prevedono correnti più umide e fronti nuvolosi più massicci, che potrebbero portare piogge più intense sul versante Ovest (Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna) e poi al Nord. Al Sud tempo migliore e più asciutto, con sole e buone temperature. Per la prossima settimana entrambi i siti parlano di un generale calo delle temperature e valori consoni al periodo, con precipitazioni e il ritorno della neve sull'Appennino.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 14 novembre



Nord Ovest

Prevale il cielo coperto al Nord Ovest, con nubi sparse dappertutto a bassa quota, probabili piovaschi sulla Liguria e nebbie sulle pianure soprattutto al mattino. Sulle Alpi invece si registrano schiarite, con sole sulla Valle d’Aosta. Clima né caldo né freddo: previsti 15° a Torino e Milano nel pomeriggio.



Nord Est

Nubi e nebbie anche sul Nord Est, soprattutto al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Non si prevedono rovesci né sulle Alpi né sulla pianura. Qualche barlume di sole sul Friuli confinale. Clima ‘medio’ con 14° a Venezia nel pomeriggio.



Centro

Nuvolosità diffusa anche in Centro Italia, con qualche rischio di pioggia sul versante tirrenico e possibili schiarite in serata. Clima piacevole, con massime da 20° a Roma e 18° a Firenze.



Sud e Isole

Bella giornata soleggiata al Sud, con ampie schiarite sulle regioni più meridionali come Calabria, Salento e Sicilia. Basilicata, Campania e Puglia settentrionale invece saranno avvolte nelle nubi, ma senza rischi di pioggia. Clima decisamente mite per la metà di novembre: si prevedono 22° a Palermo e 19° a Bari.