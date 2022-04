Previsioni meteo, sabato prosegue il maltempo: ecco dove

Le previsioni meteo di domani, sabato 23 aprile, raccontano di una giornata diffusamente piovosa a Nord, e viceversa in prevalenza asciutta e soleggiata sul resto dell'Italia. La situazione rimarrà movimentata per tutto il ponte del 25 aprile, con il bel tempo garantito di fatto solo al Sud.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato una nuova intensa perturbazione raggiungerà l'estremità settentrionale del nostro Paese. Piogge e temporali interesseranno in principio il Nord Ovest e gran parte dell'arco alpino, per poi estendersi con il passare delle ore su tutto il Nord, ad eccezione dei settori più orientali (dettagli in fondo all'articolo). Il contestuale afflusso di aria fredda, sottolineano gli esperti, provocherà ulteriori contrasti e favorirà l'instabilità, gettando anche le basi per qualche spruzzata di neve in montagna, soprattutto sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta e Valtellina. Ad esclusione di un peggioramento atteso sulla Toscana, al Centro Sud ci sarà spazio per delle belle schiarite accompagnate da clima mite, con al massimo un po' di nubi sul basso Tirreno.



Stando agli ultimi aggiornamenti del sito di 3BMeteo, nella seconda metà del weekend la depressione in movimento verso l'Europa Centrale manterrà una certa instabilità al Nord e al Centro (Toscana in primis), con altri rovesci, temporali e nuove imbiancate sulle Alpi. In queste aree nuvole e piogge sparse persisteranno anche lunedì 25 aprile, seppure in un contesto in parziale miglioramento. Diversa la situazione al Sud, che grazie alla protezione dell'anticiclone beneficerà di sole e temperature sempre più calde, con punte massime sui termometri di 25 gradi.

La mappa di 3bmeteo

(L'articolo prosegue sotto alla mappa)

Il tempo nel dettaglio di sabato 23 aprile

Nord Ovest

Al mattino piogge e temporali su Liguria, Piemonte e arco alpino, in successiva estensione sulle zone di pianura. Qualche fiocco di neve in montagna dai 1200-1300 metri. Temperature massime: 15° a Genova, 14° a Torino, 18° a Milano.



Nord Est

Avvio nuvoloso ma con scarse precipitazioni, poi piogge e temporali in arrivo su tutte le regioni. Più asciutto su basso Friuli e coste romagnole. Temperature massime: 19° a Bolzano, 22° a Bologna, 16° a Venezia.



Centro e Sardegna

Generali condizioni di bel tempo, a parte qualche rovescio localmente intenso sull'alta Toscana tra pomeriggio e sera. Temperature massime: 21° a Cagliari, 22° a Firenze, 19° a Roma.



Sud e Isole

Qualche innocua nube tra Campania e Calabria tirrenica, per il resto bel tempo e clima mite ovunque. Temperature massime: 20° a Napoli, 22° a Bari, 21° a Palermo.