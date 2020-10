Le previsioni meteo di domani, sabato 17 ottobre, annunciano una tregua dal maltempo, che regalerà ampi spazi soleggiati in particolare sulle regioni settentrionali. Una situazione di debole instabilità rimarrà invece attiva al Sud, dando luogo a qualche precipitazione. Il copione è destinato a ripetersi in modo piuttosto simile anche nella seconda metà del weekend.



Il team de iLMeteo.it spiega che nella giornata di sabato le correnti fredde di origine nord-europea entreranno in competizione con un redivivo anticiclone, il cui rinforzo porterà un miglioramento delle condizioni atmosferiche su quasi tutto il Nord Italia. Qui il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per la comparsa delle prime nebbie o foschie di stagione sulla Pianura Padana, specie al mattino. Al Centro ci saranno maggiori annuvolamenti, ma in un contesto prevalentemente asciutto, mentre sul basso Tirreno si sentirà ancora l'influenza del vortice depressionario, con rovesci e temporali sparsi in estensione anche sulle zone più interne (dettagli in fondo all'articolo).

Per quanto riguarda domenica 18 ottobre, gli esperti di 3BMeteo confermano la presenza di nubi irregolari associate a piogge sulle regioni tirreniche del Mezzogiorno, con fenomeni fino al Nord della Sicilia e in Puglia. Sul resto del Paese, conclude il sito de iLMeteo.it, il tempo sarà ancora più stabile e soleggiato, con solo poche nuvole di passaggio sull'arco alpino.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 17 ottobre

Nord Ovest

Cielo prevalentemente sereno, salvo foschie mattutine sulla bassa Pianura Padana. Temperature in lieve ripresa, con 16° a Torino e Milano.



Nord Est

Condizioni generali di bel tempo, al netto di qualche addensamento al mattino sulle pianure del Veneto. Previsti 16° a Venezia e 17° a Bologna.



Centro

Cielo piuttosto nuvoloso su Umbria e regioni tirreniche, ma in un contesto quasi sempre asciutto. Qualche debole piovasco sulla Sardegna nord-occidentale; più soleggiato altrove. Massime fino a 18° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Ancora tempo instabile lungo le coste tirreniche, con piogge sparse su Campania, Calabria e litorali della Sicilia. Isolate precipitazioni anche tra Lucania e Puglia. Altrove sereno o non troppo nuvoloso. Attesi 16° a Napoli e 20° a Bari e Palermo.