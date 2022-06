Previsioni meteo, sabato torna Scipione: nuova ondata di caldo in arrivo

Le previsioni meteo di domani, sabato 11 giugno, annunciano una giornata ampiamente soleggiata in Italia, a parte un po' di residua variabilità all'estremo Sud. Dopo la breve parentesi fresca, quasi autunnale, l'anticiclone africano Scipione tornerà dunque protagonista, favorendo anche una nuova ascesa delle temperature specie nella seconda metà del weekend.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato il vortice temporalesco formatosi in precedenza sui Balcani si sposterà sulla Grecia, creando i presupposti per un deciso cambio di rotta atmosferico. L'allontanamento del fronte perturbato coinciderà infatti con il rinforzo dell'alta pressione subtropicale, che ricomincerà a proteggere l'Italia regalando condizioni estive di bel tempo su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, ad eccezione alcune nubi sparse tra la Calabria e la Sicilia, associate a rari piovaschi pomeridiani. Al contempo, il graduale afflusso di aria bollente dai deserti nordafricani infiammerà ancora una volta il clima, dando il via all'ennesima ondata di calore.



Come conferma anche il sito di 3BMeteo, il caldo si farà sentire in modo più evidente domenica 12 giugno, altra giornata abbondantemente soleggiata in gran parte del Paese. Secondo gli esperti, l'incremento dei termometri interesserà soprattutto il Nord, le isole maggiori e i settori tirrenici, con picchi localmente intorno ai 33-35 gradi. Le massime non supereranno invece i 26-28 gradi sul lato adriatico, dove prevarrà un contesto molto ventoso.

Il mare invade il Po e lo riempie di acqua salata. Che cosa sta succedendo e cosa serve

Mappa 3bmeteo

Le previsioni meteo di sabato 11 giugno

Nord Ovest

Giornata a tutto sole con termometri in aumento. Temperature massime: 26° a Genova, 29° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Tempo stabile e soleggiato ovunque, in un contesto estivo. Temperature massime: 31° a Bolzano, 29° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo sereno o poco nuvoloso, con caldo in aumento specie lungo il Tirreno. Temperature massime: 28° a Cagliari, 30° a Firenze, 33° a Roma.



Sud e Isole

Residue nubi sparse su Appennino calabro e Sicilia orientale, con rari rovesci pomeridiani. Per il resto tanto bel tempo. Ancora venti tesi e mari mossi. Temperature massime: 30° a Napoli e Bari, 28° a Palermo.