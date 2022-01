Le previsioni meteo di domani, sabato 29 gennaio, descrivono una situazione prevalentemente soleggiata in Italia, a parte qualche nebbia al Nord e delle residue precipitazioni al Sud. Più in generale, sembra confermato che andremo incontro a un weekend stabile e piuttosto gradevole sul fronte climatico, sfatando ancora una volta la leggenda secondo cui i giorni della Merla (29-30-31 gennaio) sarebbero i più gelidi dell'anno.



Il team de iLMeteo.it comunica che sabato l'ennesima rimonta dell'alta pressione garantirà un'ampia protezione a quasi tutte le regioni italiane, che di riflesso potranno così godere di una tranquilla giornata di bel tempo. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da alcune piogge sparse al mattino tra la Calabria e la Sicilia, e dall'elevato rischio di nebbia che incomberà sulla Pianura Padana, dove l'atmosfera grigia terrà anche la colonnina di mercurio su valori un po' più freddi. Per il resto, durante il fine settimana i termometri supereranno spesso le medie climatiche del periodo, con punte oltre i 10-12 gradi.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 29 gennaio

Anche 3BMeteo segnala un finale didi stampo anticiclonico, con temperature in aumento., si legge sul sito, avremo solo qualche annuvolamento mattutino in Liguria e sul versante tirrenico, e la possibilità diin Sardegna. Sempre confermata la presenza di nebbie e foschie sulle pianure settentrionali e nelle valli del Centro, con fenomeni comunque in assorbimento nel pomeriggio.Locali nebbie al mattino sulle pianure della Lombardia, sole altrove. Temperature massime: 13° a Genova, 9° a Torino e Milano.Risveglio con nebbie, foschie e un po' di nubi basse in Pianura Padana; poi giornata soleggiata. Temperature massime: 5° a Bolzano, 9° a Bologna, 8° a Venezia.Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni, con solo qualche nube in più sull'Adriatico. Temperature massime: 14° a Cagliari, 11° a Firenze, 12° a Roma.Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ad eccezione di qualche residua precipitazione al mattino tra bassa Calabria e messinese. Temperature massime: 12° a Napoli, 10° a Bari, 13° a Palermo.