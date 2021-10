Le previsioni meteo di domani, sabato 23 ottobre, descrivono un giornata prevalentemente soleggiata al Nord, ma molto più capricciosa al Centro Sud, a causa del transito di una perturbazione atlantica, per altro già attiva in queste ore sul nostro Paese. L'impulso instabile continuerà poi a condizionare il tempo anche nella seconda metà del weekend.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato "saranno ancora le regioni centrali a essere interessate da una maggior presenza di precipitazioni". Gli strascichi del fronte depressionario distribuiranno rovesci frequenti su Marche e Abruzzo, mentre Lazio e Sardegna saranno interessati da fenomeni più sporadici. Dopo una mattinata generalmente asciutta, qualche pioggia (raramente a carattere temporalesco) raggiungerà anche i comparti meridionali, bagnando soprattutto Puglia, Calabria e Sicilia. Scenario decisamente migliore al Nord, dove l'aumento della pressione favorirà rasserenamenti e ampi spazi soleggiati, al netto di al diffusa presenza di foschie mattutine.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 23 ottobre

Per quanto riguarda, il sito di 3BMeteo conferma che la situazione peggiorerà sulle Isole Maggiori, conin successiva estensione su "Calabria, interne campane, Lucania e Salento". A tale proposito gli esperti segnalano la possibilità disu Sicilia e settori ionici della Calabria. Sul resto dello Stivale il weekend si chiuderà viceversa, a parte qualche addensamento in Abruzzo, accompagnato da pioviggini sulle zone più interne.Qualche nebbia o foschia al mattino sulle zone di pianura, per il resto generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 20° a Genova, 16° a Torino e Milano.Tempo prevalentemente soleggiato, a parte qualche nube in più su Triveneto e isolati piovaschi in Emilia Romagna. Temperature massime: 16° a Bolzano, 19° a Bologna e Venezia.Instabile sull'Adriatico, con piogge sparse e locali temporali su Marche e Abruzzo. Precipitazioni occasionali anche su Lazio centro-meridionale e Sardegna centro-orientale; più soleggiato in Toscana. Temperature massime: 24° a Cagliari, 23° a Firenze, 22°a Roma.Avvio di giornata abbastanza nuvoloso ma asciutto (ad eccezione del Molise), poi nel pomeriggio peggiora con qualche pioggia e locali temporali su Salento, Calabria e Sicilia occidentale. Temperature massime: 24° a Napoli, Bari e Palermo.