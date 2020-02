Roma, 14 febbraio 2020 - Dopo un San Valentino disturbato dalla pioggia, riecco un weekend caldo e soleggiato, che sembra anticipare la primavera di circa un mese. Le previsioni meteo di domani, sabato 15 febbraio, descrivono un ritorno in grande stile dell'anticiclone sub tropicale, che soltanto domenica potrebbe mostrare qualche piccola crepa, in un contesto comunque prevalentemente stabile.

A tale proposito, il team de iLMeteo.it comunica che nella giornata di sabato l'alta pressione riprenderà in mano le redini del tempo e il sole splenderà quasi indisturbato su tutta l'Italia. Gli unici fastidi, si legge sul sito, saranno causati dalla presenza di nebbie mattutine in alcune zone della Val Padana e dal transito di nubi al Nord e lungo la fascia adriatica. In ogni caso, si tratterà di fenomeni destinati a non provocare effetti degni di nota.

Il bel tempo porterà con sé l'ennesima anomalia climatica di questo inverno, con temperature al di sopra delle medie di stagione soprattutto nelle ore diurne. Il termometro registrerà valori più freddi solo di notte, in particolare al Nord e nelle vallate interne del Centro.



Per quanto riguarda domenica 16 febbraio, gli esperti di 3BMeteo segnalano che l'anticiclone continuerà a regnare sovrano sul nostro Paese. Tuttavia l'infiltrazione di flussi umidi potrebbe creare qualche grattacapo in più, in particolare sotto forma di annuvolamenti su Tirreno e Liguria, con piogge in serata sulla Riviera di Levante.

Le previsioni nel dettaglio di sabato 15 febbraio

Nord Ovest

Prevalenza di bel tempo, con al più qualche velatura locale e foschie mattutine in Pianura Padana. Clima gradevole: previsti 14° a Torino e 13° a Milano.



Nord Est

Sole su tutte le regioni, in presenza di occasionali nubi. Al mattino possibili banchi di nebbia sulle pianure di Lombardia e Veneto. Le massime spaziano dai 12° di Venezia ai 15° di Bologna



Centro

Tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche residuo nuvoloso tra Marche e Abruzzo, comunque in assenza di pioggia. Atmosfera primaverile, con 17° a Firenze e 18° a Roma.



Sud e Isole

Un po' di nubi al mattino su Puglia e Basilicata, per il resto cielo sereno e venti moderati, in attenuazione rispetto alla giornata di venerdì. Clima molto mite: massime intorno ai 17° sia a Palermo che a Napoli.