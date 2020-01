Roma, 10 gennaio 2020 - L'alta pressione non ha intenzione di cedere il passo al brutto tempo. Le previsioni meteo di domani, sabato 11 gennaio, confermano il dominio indiscusso dell'anticiclone fino al termine del weekend. Ciononostante non tutto lo Stivale potrà godere di una piena stabilità atmosferica: al pari di venerdì ci sarà infatti qualche piccola insidia in agguato.



La spiegazione, scrive il team de iLMeteo.it, risiede nel fatto che sabato "l'anticiclone tenderà a spostare il suo asse verso nord, innescando la discesa di masse d'aria fredda dirette proprio verso l'Italia". I meteorologi specificano che non si tratterà di una vera e propria irruzione di aria gelida, ma il fenomeno sarà comunque sufficiente a creare qualche disturbo atmosferico.

Le ripercussioni saranno soprattutto a carico del versante Adriatico e di buona parte del Meridione, dove l'incremento della copertura nuvolosa potrebbe provocare deboli piovaschi sui settori settentrionali della Puglia (area garganica) e della Basilicata, nonché sulla Calabria ionica. Sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo e mediamente soleggiato, al netto di qualche irregolarità sulle zone meridionali della Sardegna e delle consuete nebbie sulla Pianura Padana. Quanto al termometro, si prospettano temperature diurne gradevoli in presenza di sole, e clima più freddo nelle aree in cui persisterà la nebbia. Ancora cattive notizie sulla qualità dell'aria, che peggiorerà ulteriormente al Nord e sulle grandi città

#Meteo Italia: deboli infiltrazioni umide insidiano il dominio anticiclonico con nubi e qualche isolata pioggia. https://t.co/YelyB0qcwI — 3B Meteo (@3BMeteo) January 10, 2020

Gli esperti di 3BMeteo concordano su tutta la linea, e anticipano che domenica 12 gennaio la debole circolazione depressionaria influenzerà in minima parte "la Sardegna con nubi irregolari", portando "addensamenti anche su medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo". Altrove le condizioni si manterranno stabili, facendo da probabile antipasto ad almeno un'altra settimana di tempo sereno.

Le previsioni nel dettaglio di sabato 11 gennaio

Nord Ovest

Qualche nube residua sulla Liguria di Levante e banchi di nebbia in Val Padana, dove il clima sarà un po' più freddo. Per il resto prevalenza di sole. Massime intorno a 10° a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo addensamenti residui sull'Emilia e la consueta presenza di nebbie in pianura. Previsti 9° a Venezia e Bologna.



Centro

Nuvolosità diffusa lungo l'Adriatico, con possibili piovaschi sull'Abruzzo. Qualche irregolarità anche sulla Saregna; più soleggiato sui restanti settori. Attesi 14° a Firenze e 12° a Roma.



Sud e Isole

Nuvole sparse su tutto il Meridione, con deboli piogge su Puglia, Molise e Calabria. Sprazzi di sole e clima asciutto altrove, con 13° a Bari e 14° a Palermo.