Roma, 7 giugno 2019 - Le previsioni meteo di sabato 8 giugno 2019 confermano quanto già si sapeva: in Italia sarà un weekend rovente, tenuto sotto scacco dall'influenza dell'anticiclone arrivato dal deserto del Sahara. Dopo l'ampio soleggiamento registrato venerdì, anche nella giornata di sabato si profila una scorpacciata di bel tempo su tutto il nostro Paese, con al massimo, dicono gli esperti de iLMeteo, "qualche innocuo passaggio nuvoloso sulle Alpi più settentrionali, che non riuscirà tuttavia a rinfrescare di molto l'atmosfera".

Sarà infatti il caldo africano la costante di questo fine settimana, con temperature in netta ascesa, che promettono di volare oltre i 30 gradi in particolare al Centro-Sud, con picchi vicini ai 40 gradi nelle zone più interne di Sicilia e Sardegna. La prima ondata di caldo afoso dell'estate 2019 trova riscontro anche nei notiziari di 3BMeteo, che segnalano tuttavia, nella giornata di domenica, l'entrata in scena di correnti instabili a Nord Ovest, con possibili rovesci, temporali e "fenomeni anche intensi con locali grandinate".

Previsioni del tempo di sabato 8 giugno

Nord Ovest

A parte qualche possibile piovasco pomeridiano sulle Alpi più settentrionali, si profila un sabato all'insegna del sole e delle temperature estive in gran parte delle regioni. Tempo più nuvoloso in Liguria, accompagnato da temperature leggermente più fresche. Massime intorno ai 30 gradi a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo limpido e clima rovente anche sui settori orientali, fatta eccezione per qualche isolato rovescio sulle Dolomiti. Nuovo balzo in avanti delle temperature: il termometro si appresta a toccare i 26 gradi a Venezia e i 30 gradi a Bolzano.



Centro

Prevalenza di sole su tutte le regioni, al netto di qualche locale velatura di passaggio, in particolare sopra la Sardegna. Il bel tempo porta con sé un'ulteriore ondata di calore, con picchi oltre i 30 gradi nelle città. Previsti 32 gradi a Roma e a Firenze.



Sud e Isole

L'aria bollente proveniente dal Nord Africa fa la voce grossa soprattutto nel Mezzogiorno, dove la situazione di generale bel tempo deve fare i conti con valori massimi mediamente sopra i 30°, con punte addirittura di 38° in Sicilia. In arrivo 33° a Napoli e 34° a Bari.