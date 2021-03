Roma, 23 marzo 2021 - Finalmente si potrà dire è primavera, da domani l'anticiclone - dicono gli esperti di previsioni meteo - inizierà a portare temperature in deciso aumento al Nord. Al Sud invece questa fase invernale finirà nei prossimi giorni, quando caleranno i venti freddi, responsabili del tempo instabile e delle temperature sotto media.

Secondo gli esperti di iLMeteo.it ci sarà una vera "esplosione di primavera" a partire da mercoledì, quando al Nord, e in alcune regioni centrali, si vedranno le massime salire fino a a 17 gradi, mentre al Sud si dovrà aspettare qualche giorno.

Per il week-end il manto dell'anticiclone avrà avvolto praticamente tutto il Paese, garantendo il clima mite e il tempo stabile e soleggiato con temperature ancora in crescita fino a punte di 19-20 C al Nord, soprattutto in Toscana, sul Lazio e su molte regioni del Sud. Attenzione che invece i valori notturni resteranno bassi, e solo da giovedì notte risentiranno del rialzo delle temperature, arrivando a 6-8 C sopra lo zero.

Le previsioni dei prossimi giorni nel dettaglio

Mercoledì 24 marzo

Al nord e al centro cielo sereno, con nubi segnalate su Abruzzo e Molise. Al sud tempo asciutto, ma ancora nubi sparse e venti forti.

Giovedì 25 marzo

Sempre cielo sereno, con nubi sopra la Liguria. Bel tempo al centro, invece al sud si segnala rapido rovescio sul barese, e nubi sparse in altre zone.