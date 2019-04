Roma, 27 aprile 2019 - Riecco il brutto tempo: le previsioni meteo di domenica 28 aprile in Italia annunciano rovesci e temporali sparsi, che colpiscono soprattutto il Centro Nord. Gli esperti de iLMeto.it e 3BMeteo sono concordi: dopo un sabato decisamente clemente, è in arrivo un ciclone di aria fredda che dalle Alpi orientali promette di estendersi in molte regioni, facendo calare le temperature e trascinando con sé precipitazioni a tratti anche molto violente, nonché neve a quote relativamente basse.

Instabilità fino al primo maggio

Oltre al Nord Est, l'instabilità colpirà in particolare Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, che dovranno fare i conti con acquazzoni e possibili grandinate. Si salva il Meridione, dove la prevalenza di sole continua ad andare a braccetto con un clima piacevolmente primaverile, adatto per una domenica all'aria aperto. E anche il ponte del primo maggio si preannuncia molto instabile.

Meteo: NEVE STRAORDINARIA in arrivo a BASSISSIMA QUOTA. Ecco QUANDO, DOVE e i CM di ACCUMULO » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/SgUB1V8QHR #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 26 aprile 2019

Previsioni #meteo #1maggio: tra schiarite e annuvolamenti ci sarebbe occasione per qualche acquazzone o rovescio temporalesco. https://t.co/lbzqvnZNAF — 3B Meteo (@3BMeteo) 26 aprile 2019

Le previsioni del tempo di domenica

Nord Ovest

La diffusa e intensa nuvolosità lascia spazio a schiarite nel corso della giornata. Il clima si mantiene complessivamente asciutto: fa eccezione la Lombardia, i cui settori più orientali risultano a forte rischio di temporali. Imbiancata in arrivo sulle montagne della Valle d'Aosta. Scendono le temperatura: massime intorno ai 19° a Milano e Torino.



Nord Est

Domenica di brutto tempo sul Nord Est. L'instabilità penalizza soprattutto Trentino, Friuli Venezia Giulia e la zona del Lago di Garda, dove si prevedono intensi rovesci, grandinate e temporali sparsi. Neve su Alpi e Prealpi già sopra i 1.000. A Venezia previsti massimo 15° nel pomeriggio.



Centro

Si preannuncia tempo variabile nelle regioni centrali, con parte della Toscana, Umbria e Marche alla prese con temporali e locali grandinate. Cielo più soleggiato altrove, ma mediamente accompagnato dalla spiccata presenza di nubi. Anche qui temperature in discesa, con 17° a Firenze e 19° a Roma.



Sud e Isole

Nel Mezzogiorno persiste la situazione di stabilità, che si traduce in cielo sereno o poco nuvolo un po' ovunque. Qualche cumulo più denso potrebbe affacciarsi sulle coste tirreniche, in assenza di fenomeni piovosi. Bella giornata di sole in Sicilia. Il clima si mantiene molto mite, portando 22° a Bari e 19° a Palermo.