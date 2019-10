Roma, 30 ottobre 2019 - Le previsioni meteo confermano che andremo incontro ad un ponte di Ognissanti all'insegna di freddo, maltempo e - in molte zone del Belpaese - rovesci. Nei prossimi giorni l'Italia sarà infatti esposta a umidi venti atlantici che determineranno tempo assai dinamico con passaggi piovosi alternati a parentesi asciutte, il tutto in un contesto climatico progressivamente più fresco". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "attualmente siamo interessati da una modesta perturbazione che nelle prossime ore porterà piogge e rovesci sparsi al Centro, specie sul versante adriatico, localmente anche al Sud; molte nubi ma poche piogge al Nord con calo delle temperature.

Giovedì un fronte abbandona il Sud ma una nuova PERTURBAZIONE giunge dall'Atlantico... perturbazione va, perturbazione viene #meteo https://t.co/sSU7x1wZfd — 3B Meteo (@3BMeteo) 30 ottobre 2019

Domani, giovedì 30 ottobre 2019, è attesa una nuova perturbazione che porterà ulteriori piogge e rovesci sparsi al Centrosud, anche a carattere temporalesco su Sardegna e regioni tirreniche dove il grosso dei fenomeni è atteso a fine giornata; ai margini il Nord con tempo più asciutto. Le temperature saranno in calo anche al Centro, più contenuto al Sud, con venti a tratti sostenuti tra Ponente, Maestrale e Grecale: bora sull'alto adriatico con raffiche di oltre 60-70km/h su Trieste".

Piogge nella giornata di Ognissanti

"La perturbazione giunta giovedì porterà piogge e rovesci sparsi al Sud e sulle Isole nella giornata di Ognissanti" - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - "marginalmente coinvolto il Centro con qualche fenomeno più probabile sul Lazio; variabilità asciutta altrove. Nel weekend è tuttavia attesa una perturbazione atlantica decisamente più intensa, che soprattutto domenica potrebbe portare condizioni di maltempo diffuso specie al Nord e lungo le regioni tirreniche, con piogge talora abbondanti. Il tutto accompagnato da venti anche forti tra Libeccio e Scirocco con mari molto mossi o agitati".

Previsioni meteo novembre

Sebbene sia necessario usare cautela quando si lavora su scenari meteo a lungo termine, gli esperti di 3bmeteo.com avvertono: "L'Autunno potrebbe fare la voce grossa nel mese di novembre, con una prima decade che si prospetta molto instabile o a tratti perturbata. Le grandi perturbazioni atlantiche dovrebbero infatti interessare agilmente anche l'Italia, riproponendo ondate di maltempo in più occasioni e talora neve abbondante sulle Alpi alle alte quote. Seguiranno importanti aggiornamenti" - concludono.

Crollo delle temperature

Si prevede inoltre un sensibile crollo delle temperature durante il ponte dei morti 2019, che scenderanno anche di 12 gradi, come avvertono gli esperti di Il Meteo.it. Nel dettaglio, spiegano i meteorologi: "L'aria fredda dilagherà in modo più evidente tra giovedì e venerdì, quando anche al Sud le temperature saranno costrette a ridimensionarsi. Sulle regioni centro-settentrionali, le massime perderanno ancora qualche grado, con valori intorno ai 12/13°C a Bologna e sui 15/16°C a Firenze. Venerdì farà ancora più freddo su tutto il Paese. Attenzione al Nord dove un provvidenziale miglioramento delle condizioni meteo potrà favorire la comparsa di generose schiarite, le quali, durante la notte saranno alla base di un ulteriore e deciso crollo dei termometri con valori minimi addirittura prossimi ai 3/5°C su alcuni tratti della Val Padana. Sui rilievi saranno anche possibili estese gelate già alle quote prossime ai 900 metri. Freddo inoltre su alcuni comparti delle regioni centrali. A Roma si attendono minime sui 14-15°C".

Fra le città più fredde figurano:

Aosta; Bolzano; Treviso; Udine ; Milano; Torino; Macerata.

Vediamo ora le previsioni meteo dettagliate per il ponte di Ognissanti 2019.

Previsioni del tempo 31 ottobre

Giovedì 31 ottobre 2019, il cielo sarà generalmente molto nuvoloso, con piogge o rovesci, da sparsi a diffusi, specie lungo le aree costiere centromeridionali, e sulle aree alpine e prealpine centroccidentali. Cielo poco nuvoloso o velato altrove. Per coloro che intendono avventurarsi nel quartiere per il consueto "dolcetto o scherzetto" durante la notte di Halloween, è consigliabile munirsi di stivali e mantella antipioggia, soprattutto al sud.

Previsioni del tempo 1 novembre

Venerdì 1 novembre si attendono - nella prima mattinata - addensamenti compatti su Sardegna Lazio, regioni centrali adriatiche ed al sud, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi, specie sulle regioni tirreniche. Il fenomeno dovrebbe spostarsi in serata nel meridione; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Previsioni sabato 2 e domenica 3 novembre

La coda del ponte di Ognissanti manterrà il medesimo tenore. Il mattino di sabato 2 ottobre molte nubi sulle regioni centroccidentali del nord ed al sud, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi, tendenti a divenire intensi dal pomeriggio sulla Liguria, in estensione serale anche ad alta Toscana, Piemonte e Lombardia meridionali ed Emilia-Romagna; estese e spesse velature sul resto del Paese. Nella giornata di domenica 3 novembre maltempo diffuso sulle regioni centrorientali del nord, e regioni tirreniche peninsulari in parziale attenuazione serale. Dalla serata inoltre è attesa una nuova intensificazione del maltempo,sulle regioni centroccidentali del nord, con piogge o rovesci diffusi.