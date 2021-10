Le previsioni meteo di domani, venerdì 22 ottobre, annunciano una giornata all'insegna della pioggia e del clima autunnale su una buona fetta dell'Italia. Il tempo sarà particolarmente instabile al Centro Sud, mentre tornerà a migliorare al Nord, specie sui settori occidentali. La responsabilità del nuovo contesto atmosferico è da imputare a una perturbazione atlantica arrivata in queste ore sull'Italia, che nel corso del weekend continuerà a creare più di un grattacapo.



A tale proposito, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il fronte perturbato "comincerà a spostarsi verso Sud", con un duplice effetto tangibile. Sulle regioni settentrionali ricomparirà il sole, nonostante la persistenza di qualche disturbo di lieve entità sulle regioni di Nord Est (dettagli in fondo all'articolo). Parallelamente la situazione peggiorerà al Centro e sul Meridione, con il rischio di rovesci e isolati temporali soprattutto "sulla Toscana meridionale, sulle Marche e ancora nel Lazio, in Campania e in Sicilia", comunica sempre il sito.

Nel weekend il maltempo si farà più minaccioso al Sud, mentre al Nord e su crescenti porzioni del Centro l'altra pressione ridarà linfa vitale al bel tempo. Entrando nello specifico, gli esperti di 3BMeteo comunicano che sabato 23 ottobre avremo "qualche pioggia o rovescio su adriatiche, est Sardegna, Sicilia e sul medio-basso Tirreno", anche se la spiccata variabilità lascerà comunque spazio a temporanee schiarite. Domenica 24 ottobre si preannunciano infine acquazzoni "tra Sicilia e Calabria, in probabile estensione anche al resto del Sud specie Salento e Metaponto". Il passaggio della perturbazione sembra destinato a provocare intensi temporali e nubifragi tra Sicilia e Calabria ionica, oltre a un generale calo delle temperature un po' in tutto il Meridione.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 22 ottobre

Nord Ovest

Foschie e nebbie al mattino sulla Pianura Padana. Per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso. Temperature massime: 20° a Genova, 14° a Torino, 15° a Milano.



Nord Est

Residue precipitazioni sul Friuli-Venezia Giulia e basso Veneto, in progressivo assorbimento. Nubi sparse e schiarite sulle altre regioni. Temperature massime: 14° a Bolzano, 19° a Bologna, 20° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo diffusamente instabile, con piogge specie su Toscana meridionale, Umbria, Marche e Lazio centro-meridionale. Nuvoloso ma con possibili schiarite su Sardegna e Abruzzo. Temperature massime: 24° a Cagliari, 23° a Firenze, 21°a Roma.



Sud e Isole

Piogge sparse con locali temporali su Campania e Sicilia orientale. Nuvoloso ma asciutto altrove, con maggiori aperture su Puglia Meridionale e Calabria. Temperature massime: 21° a Napoli, 24° Bari, 25° a Palermo.