Le previsioni meteo di domani annunciano che domenica 4 luglio sarà una giornata molto grigia sulle regioni settentrionali dell'Italia, che dovranno fare i conti con una scia di piogge e temporali spesso molto forti. La sfuriata temporalesca avrà però vita breve, dato che dalla prossima settimana l'anticiclone tornerà a dettare legge sullo Stivale, provocando l'ennesima ondata di caldo.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che domenica la mattinata sarà subito movimentata sul Triveneto, dove scoppieranno i primi focolai temporaleschi. Il resto del Nord si sveglierà invece in una situazione di calma apparente, che verrà però spezzata nel pomeriggio dallo sviluppo di acquazzoni via via più frequenti, destinati a coinvolgere tanto le Alpi e le Prealpi, quanto le zone di pianura. I meteorologi segnalano il rischio di fenomeni localmente anche molto violenti, inclusi nubifragi, qualche occasionale tromba d'aria e intense grandinate con chicchi di grandi dimensioni.



Al Centro e al Sud il finale di weekend sarà prevalentemente soleggiato, anche se con il passare delle ore il cielo tenderà a coprirsi un po' di più sui comparti centrali.



Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 4 luglio

Con l'inizio della nuova settimana l'alta pressione ricomincerà progressivamente a guadagnare spazio, favorendoche avvolgerà tutto il Paese. La conferma arriva anche dagli esperti di 3BMeteo che, a parte qualche residua nota instabile attesa per, parlano di una "fiammata africana" pronta a far volare le. In particolare, trasi potrebbero registrare punte dial Nord e fino aal CentroAsciutto al mattino, con nubi sparse specie su Piemonte e Liguria. Dal pomeriggio rovesci e temporali in arrivo su rilievi e Val Padana, con rischio di locali nubifragi. Temperature massime: 23° a Genova, 26° a Torino, 29° a Milano.Subito temporali sul Triveneto, in successiva estensione sugli altri settori di Nord Est, con fenomeni anche molto intensi. Temperature massime: 29° a Bolzano, 31° a Bologna, 28° a Venezia.Tempo prevalentemente soleggiato, ma con nuvolosità in aumento al pomeriggio un po' su tutte le regioni (Toscana in primis), in un contesto comunque asciutto. Temperature massime: 32° a Cagliari, 30° a Roma, 31° a Firenze.Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione, grazie allo scudo protettivo dell'anticiclone. Temperature massime: 31° a Napoli, 34° a Bari e 33° a Palermo.