Previsioni meteo, domenica instabile al centro sud. A breve torna la pioggia al nord

Le previsioni meteo di oggi domenica 27 marzo annunciano che in Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato al nord e più incerto al centro sud, dove farà capolino qualche pioggia. Nonostante una lievissima flessione delle temperature, il clima si manterrà generalmente mite, con punte superiori ai 20 gradi.



Il team de iLMeteo.it comunica che il vortice giunto sul Mediterraneo a inizio weekend creerà le condizioni per un cielo molto nuvoloso o coperto sulle due isole maggiori e al centro sud. Nella gran parte dei casi le nubi non saranno accompagnate da fenomeni piovosi, fatta eccezione per alcune precipitazioni sparse nel corso della giornata sulla Sardegna occidentale, in Basilicata e sui settori ionici tra la Calabria e la Sicilia. In serata qualche goccia cadrà anche sulla Campania e sul basso Tirreno (dettagli in fondo all'articolo), ma nel complesso si tratterà quasi sempre di piogge deboli e intermittenti, destinate solo localmente ad assumere le sembianze di rovesci più intensi. Al nord il sole continuerà a splendere senza eccessivi problemi, al netto di qualche nube in più tra sulle pianure emiliane e la Liguria e il Piemonte.

Dopo una lunghissima attesa, a breve potrebbe finalmente terminare il periodo di siccità che tormenta da mesi il nord. La conferma arriva anche da 3BMeteo, secondo cui avremo un inizio settimana con precipitazioni residue al Sud e tempo stabile altrove, seguito però da grosse novità a partire da mercoledì 30 aprile. In corrispondenza di quella data, un ciclone alimentato da correnti artiche promette infatti di portare piogge, rovesci e temporali dapprima sulle assetate aree di nord ovest, e poi sul resto dello Stivale. Gli attuali modelli suggeriscono la possibilità che il maltempo insista per qualche giorno, con l'aggiunta di abbondanti nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo nel dettaglio di oggi, domenica 27 marzo

Nord ovest

Un po' di nubi sulla Liguria e sul Piemonte occidentale. Soleggiato altrove. Temperature massime: 17° a Genova, 19° a Torino, 21° a Milano.



Nord est

Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sull'Emilia Romagna. Temperature massime: 23° a Bolzano, 19° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo nuvoloso o coperto, con qualche pioggia sulla Sardegna occidentale. In tarda serata locali piovaschi in Abruzzo. Temperature massime: 17° a Cagliari, 20° a Firenze, 19° a Roma.



Sud e isole

Tempo instabile con deboli piogge sparse su Basilicata, Sicilia ionica e zone adiacenti della Calabria. Verso sera sporadiche precipitazioni in Campania, Molise e Puglia. Temperature massime: 21° a Napoli, 19° a Bari e Palermo.