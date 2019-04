Roma, 19 aprile 2019 - Prosegue il dominio dell'alta pressione. Le previsioni meteo di sabato 20 aprile in Italia disegnano un quadro soleggiato per la vigilia di Pasqua, che fa da preludio a una domenica mediamente stabile. Gli esperti del iLMeteo.it e 3BMeteo sono concordi nel prevedere un inizio weekend di bel tempo su tutta la penisola, macchiato da qualche nuvola inoffensiva soprattutto al Nord, in Sardegna e nei pressi della Sicilia occidentale. L'azione combinata dell'anticiclone e dei caldi flussi dello Scirocco mantiene alte le temperature, con picchi intorno ai 25°. All'orizzonte si profila una Pasqua tranquilla ma decisamente più coperta, con addensamenti in via di espansione, che sembrano purtroppo minacciare pioggia in vista di Pasquetta.

Meteo: WEEKEND di PASQUA, SCATTO ESTIVO, ma tra Sabato e Domenica ROVESCI e TEMPORALI. Ecco DOVEhttps://t.co/lbj7PrcuGl pic.twitter.com/a69iapjLSv — IL METEO.it (@ilmeteoit) April 19, 2019



Previsioni del tempo di sabato 20 aprile

Nord Ovest

Molte nuvole sparse ma anche tanto sole sul settore Nord Ovest, dove il termometro promette di toccare valori oltremodo primaverili. Cumuli un po' più densi sui rilievi e in serata sulla Liguria, senza particolari rischi di pioggia. Previsti 22° a Torino e 23° a Milano.



Nord Est

L'anticiclone si traduce in una vigilia di Pasqua soleggiata quasi ovunque, fatta eccezione per qualche sporadica nuvola sui rilievi più orientali. Il caldo si fa sentire nelle città, con punte di 25° a Trieste e Bolzano, e 20° nel pomeriggio a Venezia.



Centro

Sabato di sole su tutte le regioni, fatta eccezione per la Sardegna, che deve fare i conti con una diffusa nuvolosità, comunque priva di implicazioni piovose. Altrove, il cielo promette di coprirsi verso sera, ma senza conseguenze. Massime stazionarie, con 22° a Roma e 24° a Firenze.



Sud e Isole

Prevalenza di sole sulle regioni meridionali, con qualche nuvola per lo più innocua sui rilievi appenninici e velature sparse sulla Sicilia, in corrispondenza delle zone più occidentali. Il bel tempo porta con sé temperature piacevoli, vicine ai 20° sia a Bari che a Palermo.

