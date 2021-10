Le previsioni meteo di domani, venerdì 15 ottobre, annunciano una giornata prevalentemente soleggiata su quasi tutta l'Italia, a parte qualche sporadico episodio piovoso al Sud. Lo scenario tenderà a ripetersi nel corso weekend, configurando quella gli esperti definiscono la tipica "ottobrata", con temperature diurne molto miti.



A tale riguardo, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì "l'alta pressione delle Azzorre avanzerà gradualmente su gran parte delle regioni" aprendo una fase di "stabilità atmosferica che potrebbe durare per parecchi giorni". In conseguenza di ciò, nelle prossime ore avremo un tempo più che discreto su gran parte del Paese, condito da valori termici gradevoli, che nel pomeriggio potranno toccare i 20 gradi soprattutto al Centro. Attenzione però alle escursioni termiche tra il giorno e la notte. I termometri, dicono gli esperti, si raffredderanno molto rapidamente nel corso delle ore notturne con le minime che potranno scendere addirittura sotto i 5°C in città come Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. Possibile anche l'arrivo di nebbie e foschie dense in particolare sulle zone di pianura del Nord e nelle vallate del Centro, soprattutto di notte e al primo mattino.

Domani comunque il cielo si presenterà più coperto solo sul Meridione, ma in un contesto comunque mediamente asciutto: solo in rari casi gli annuvolamenti daranno infatti vita a precipitazioni degne di nota (per i dettagli, vai in fondo all'articolo).





Passando al weekend, gli esperti di 3BMeteo anticipano che l'Italia continuerà a beneficiare dell'azione protettiva dell'anticiclone, "anche se il tempo non riuscirà ad essere sempre e ovunque soleggiato". In particolare, riporta il sito, sabato 16 ottobre potrebbe verificarsi "qualche debole e isolata pioggia sulla Sardegna", mentre domenica 17 ottobre si preannunciano alcuni isolati piovaschi "su Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo", a causa di una lieve variabilità sul medio-basso Adriatico e sui settori meridionali.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 15 ottobre

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, salvo qualche foschia al mattino sulla bassa Lombardia. Temperature massime: 17° a Genova e Milano, 18° a Torino.



Nord Est

Giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Temperature massime: 19° a Bolzano, 17° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Qualche nube sull'Adriatico, specie in Abruzzo. Per il resto bel tempo. Temperature massime: 21° a Cagliari e Firenze, 20°a Roma.



Sud e Isole

Cielo diffusamente nuvoloso, ma in un contesto asciutto, a parte isolati piovaschi su Salento e Calabria. Maggiori schiarite in Campania. Temperature massime: 18° a Napoli, 16° Bari, 19° a Palermo.