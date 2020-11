Roma, 12 novembre 2020 - L'anticiclone comincia a indebolirsi. Gli esperti di previsioni meteo annunciano qualche pioggia già nelle prossime ore. Un'instabilità maggiore si registrerà nel weekend, segno che la situazione sta per cambiare. La prossima settimana - dice ilMeteo.it - "doppio attacco dal Nord Europa, già da lunedì irruzione di bora e tramontana e maltempo su mezza Italia". E infatti le app dei siti specializzati segnalano temperature minime che si porteranno sotto i 5 gradi in città come Bologna e Milano e massime che potrebbero non superare i 10. Un'altra fase di maltempo potrebbe aprirsi da venerdì 20, ma su questo punto è meglio seguire gli aggiornamenti.

Anche 3bmeteo rileva che "nel corso della prossima settimana l'alta pressione tenterà uno slancio verso l'Europa nordorientale e innescherà sul suo bordo destro una discesa di correnti più fredde nordorientali che punteranno il Mediterraneo centrale e parte d'Italia". Anche se sul fronte delle temperature il sito si mostra cauto.

IlMeteo.it comunque, per mercoldì 18, prevede "un ulteriore piccolo segnale di svolta: inizierà infatti ad affluire aria sempre più fredda, in discesa dalla Russia (origine artico-continentale) che determinerà un sensibilmente calo delle temperature". Insomma, lo scenario sta per cambiare, ma per i dettagli meglio rinviare ai prossimi giorni, quando si definiranno con più precisioni anche le tendenze per fine mese. "Ci aspettiamo infatti un freddo cambiamento, con l'arrivo di aria polare che ci costringerà verosimilmente a tirar fuori dagli armadi cappotti, sciarpe e guanti", dice il sito, che invitano però alla prudenza, proprio per la distanza temporale.

Le previsioni del tempo di oggi

Intanto la giornta di oggi, giovedì 12 novembre, secondo 3bmeteo.com. Al Nord ampi spazi soleggiati sulle Alpi, ancora molte nubi altrove, con qualche pioggia al Nordovest in serata, specie in Liguria. Temperature stabili, massime tra 13 e 26 gradi. Al Centro ampi spazi soleggiati in Sardegna, nuvoloso altrove con locali piogge sulle aree tirreniche al mattino e sulle Marche la sera. Temperature in lieve calo: massime tra 15 e 20. Al Sud nuvolosità irregolare, più compatta in Campania, ma senza precipitazioni degne di nota associate. Temperature in genere stazionarie, massime tra 17 e 21.