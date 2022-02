Previsioni meteo, venerdì cambia il tempo: neve in arrivo nel weekend

Le previsioni meteo di domani, venerdì 25 febbraio, annunciano un brusco calo della pressione che provocherà delle precipitazioni sparse su una buona parte del Centro Nord. Il cambio di rotta atmosferico proseguirà anche nel corso del weekend di Carnevale, con l'arrivo di aria polare dalla Russia che promette abbondanti nevicate sugli Appennini e anche possibili fiocchi in pianura.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì, dopo una mattinata con un po' di nebbia e qualche nube bassa sulle regioni settentrionali, la situazione peggiorerà sul Nord Est, dove compariranno rapidi rovesci a partire dal pomeriggio (dettagli in fondo all'articolo). Al Centro il risveglio sarà grigio e piovoso sull'alta Toscana, ma in seguito il cielo si coprirà anche su Umbria e Marche portando diffuse precipitazioni in serata. Sul resto del Paese il tempo sarà invece prevalentemente stabile, con ampi spazi soleggiati privi di nuvole soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Nel fine settimana l'inverno avrà un sussulto proprio in extremis (l'inverno meteorologico termina infatti l'1 marzo). Come conferma 3BMeteo, l'Italia verrà attraversata da un fronte freddo proveniente dal Nord Europa, causando problemi soprattutto sui settori adriatici e sul Meridione. Sabato 26 febbraio avremo condizioni generali di maltempo al Centro Sud, con neve sui rilievi appenninici a quote molto basse, in mattinata anche su Emilia Romagna. Domenica 27 febbraio il tempo dovrebbe migliorare sulle regioni centrali; l'instabilità si concentrerà dunque sui settori meridionali, con altre piogge e nuove fioccate in collina. Contestualmente si preannuncia anche un significativo calo delle temperature specie nelle zone colpite dalla perturbazione.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Cielo sereno o non troppo nuvoloso, a parte qualche locale piovasco nel pomeriggio sulla Liguria di levante. Temperature massime: 14° a Genova e Torino, 15° a Milano.



Nord Est

Al mattino nebbie in pianura e nubi basse sul Triveneto. In seguito peggiora con piogge su Friuli-Venezia Giulia, basso Veneto ed Emilia Romagna. Più soleggiato sui rilievi. Temperature massime: 11° a Bolzano e Venezia, 15° a Bologna.



Centro e Sardegna

Avvio di giornata coperto e con deboli piovaschi sull'alta Toscana, in intensificazione con il passare delle ore. Alla sera rovesci via via più forti anche su Umbria e Marche. Bel tempo altrove. Temperature massime: 17° a Cagliari, 12° a Firenze, 15° a Roma.



Sud e Isole

Alta pressione ancora sugli scudi, con il sole protagonista su tutte le regioni. Temperature massime: 15° a Napoli, 16° a Bari e Palermo.