Roma, 28 febbraio 2019 - L'inverno è andato totalmente in frantumi. Insistono temperature anomale sull'Italia, in particolare al Nord dove di giorno si toccano anche i 20 gradi. Le previsioni meteo annunciano un peggioramento è previsto tra venerdì e sabato, ma sarà rapido, ed escluderà ancora il Settentrione, che resterà ancora a secco di precipitazioni. "Scatta l'ora del pit-stop - dice IlMeteo.it -. L'anticiclone Nord africano è pronto a cambiare il suo assetto. Insomma, per capirci meglio, ecco una sorta di 'cambio gomme' in quanto si dovrà passare rapidamente a quelle da bagnato. All'orizzonte si prepara infatti un veloce cambiamento, per effetto di una perturbazione che riporterà la pioggia, i temporali e anche un po' di neve su alcune regioni d'Italia". Il team del sito avvisa che i primi timidi segnali di questo cambiamento, si avvertiranno già da oggi quando un richiamo di correnti umide meridionali, porterà qualche nube in più sull'alta Toscana e sul levante ligure.

DOVE CADRA' LA PIOGGIA - Venerdì 1 marzo ecco che l'arco alpino, il Nord Est e gran parte dell'area tirrenica accuseranno un aumento delle nubi. Possibili spruzzate di neve sulle Alpi specie nelle zone di confine. Nel pomeriggio qualche debole e occasionale piovasco bagnerà le coste di Lazio e Campania. Ma il peggio arriverà verso sera. La perturbazione, dopo aver praticamente saltato tutto il resto del settentrione, andrà a concentrarsi al Centro e sull'area tirrenica del Sud. Piogge e qualche temporale colpiranno ancora il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e a scendere la Campania e la Calabria tirrenica. Tutto si muoverà molto velocemente verso Sud e nella successiva notte. I fenomeni, colpiranno gran parte del meridione, specie la Puglia, la Basilicata, il sud della Campania, la Calabria ed i settori settentrionali ed orientali della Sicilia. Non sono da escludere locali temporali con isolate grandinate e qualche debole spruzzata di neve sull'Appennino abruzzese ma a quote alte.

SABATO E DOMENICA - Antonio Sanò, direttore di IlMeteo.it, ci comunica che sabato mattina la situazione meteo comincerà a dare segnali di miglioramento a partire dall'area adriatica dove i fenomeni andranno rapidamente esaurendosi. Rovesci e locali temporali insisteranno invece fra la Basilicata, ancora sulla Puglia, sulla Calabria tirrenica ed il Nord Est della Sicilia. Su queste aree il meteo migliorerà nel corso del tardo pomeriggio. Calano le temperature nei valori massimi e rinforzano i venti da Nord.

QUANDO FINIRA' LA 'PRIMAVERA'? - L'anomalia riguarda in pratica tutto il continente europeo, con temperature di anche 12 gradi sopra la media tra Francia e Germania e con diversi record di caldo per la stagione battuti a ripetizione. Quando cambierà veramente la situazione? Difficile dirlo con certezza al momento. "Qualcosa potrebbe cambiare nel corso della nuova settimana - dice Meteogiornale.it -. L'alta pressione sub tropicale infatti, potrebbe cominciare a perdere di energia sotto la spinta di correnti meno miti in arrivo dal nord Atlantico, le quali, potrebbero caratterizzare lo scenario climatico specialmente da metà della settimana". Gli esperti ipotizzano addirittura una successiva svolta netta, con un "vortice di aria fredda" che potrebbe portarsi sull'Italia. Ma è tutto ancora da confermare.

Comunque anche IlMeteo.it vede per ora un marzo 2019 all'insegna del maltempo con possibilità di "rovesci e temporali intesi specie al Centro Nord" e "neve sopra i 1.000-1.200 metri".

