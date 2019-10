Roma, 31 ottobre 2019 - Annunciato da giorni, il maltempo imperversa sull'Italia ‘regalandoci’ un weekend sotto la pioggia e un ponte di Ognissanti da passare al chiuso. Le previsioni meteo per venerdì 1 novembre anticipano perturbazioni su pressoché tutte le regioni della Penisola, con temporali e piogge battenti che ci catapultano nel vivo dell’autunno dopo l'appendice tardo estiva di ottobre. Già dalla sera di mercoledì il termometro si è abbassato un po’ in tutta Italia, preludio a un post-Halloween decisamente d’atmosfera, con l'ora solare che rende il pomeriggio più buio e, appunto, la pioggia.

Il team de iLMeteo.it annuncia un peggioramento oggi "al Centro, al Sud e su Piemonte e Liguria con piogge e locali temporali". Ecco che la festa dei Santi sarà improntata a un "tempo piuttosto instabile al Centro-Sud mentre al Nord migliorerà temporaneamente con qualche schiarita soleggiata". I meteorologi di 3bMeteo confermano questo scenario di "piogge, temporali e calo termico", effetti della perturbazione giunta martedì sull’Italia dal Nord Europa, con un crollo della colonnina di mercurio anche di 12°C. I fenomeni più intensi della giornata di venerdì si dovrebbero verificare al Sud, e nello specifico sul versante tirrenico, mentre quello adriatico avrà piogge sparse. Meno peggio al Centro Nord in giornata ma verso sera il tempo tornerà a peggiorare. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischi idrogeologici in Campania, Calabria e Sicilia.

🔔#allertaGIALLA domani, venerdì #1novembre, su Calabria, Sicilia e sul settore sud-occidentale del Lazio.

Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio ➡️ https://t.co/nJenxl54JO#protezionecivile pic.twitter.com/ccE3v1GAEx — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 31, 2019

Previsioni meteo del weekend: bufere sull'Italia

L'autunno fa sul serio: lo confermano le previsioni per i prossimi giorni. Anche sabato 2 novembre infatti sarà una giornata piovosa su gran parte dell'Italia: "La fase più attiva del maltempo - scrive iLMeteo - si registrerà soprattutto dalle primissime ore del pomeriggio quando le precipitazioni già in azione al Nord Ovest e sul versante centrale tirrenico, andranno ad intensificarsi ulteriormente con il rischio di forti rovesci e nubifragi in particolare sul Levante ligure e sulle coste toscane più settentrionali". Contemporaneamente peggiora al Nord Est e, a partire dalla serata, anche sulla costa tirrenica centro-meridionale. Su Toscana e Lazio in particolare è alto il rischio di forti piogge "con pericolo di nubifragi anche a Roma". Andrà medio su medio e basso Adriatico, e sull'estremo Sud, eccezion fatte per alcuni piovaschi tra Basilicata e Puglia ioniche. Attenzione ai venti "forti meridionali con mari molto mossi fino ad agitati", segnala 3bMeteo.

Ma non è finita qui perché domenica 3 novembre è prevista una nuova perturbazione. Il maltempo colpirà tutta l'Italia, mirando in particolare al Nord Est. Potrebbe riverdersi la neve, "intorno ai 1700/1800 metri di quota". Forti temporali sono attesi ancora una volta su "Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna". Gradualmente si attenua l'intensità delle precipitazioni sul Nord Ovest. Ancora 3bMeteo mette in guardia da "venti forti meridionali in rotazione da O/NO su Sardegna e alto Tirreno. Mari agitati con locali burrasche al largo e mareggiate lungo le coste esposte".

Previsioni del tempo venerdì 1 novembre



Nord Ovest

Mattinata di piogge sparse, poi precipitazioni piovose più intense nel pomeriggio sull’arco alpino. Tempo più asciutto nelle zone di pianura. Termometri giù, con 11° di massima a Torino e 12° a Milano



Nord Est

Un venerdì di tempo tutto sommato discreto, con sole sul Friuli in mattinata e nubi locali sulle pianure, ma senza conseguenze. Le temperature si assestano sui 14° a Venezia nel pomeriggio e 15° a Bologna.



Centro

La pioggia si abbatte sul Centro Italia con rovesci e temporali locali tra Lazio e Abruzzo, con miglioramenti in serata. Nuvole e temporali anche sul basso Tirreno. Si prevedono 18° a Firenze e 23° a Roma.



Sud e Isole

La Festa di Tutti i Santi sarà sotto la pioggia al Sud, con temporali soprattutto su Molise, Campania e Sicilia occidentale. Tempo migliore sulle altre regioni, anche se il sole sarà tendenzialmente nascosto dalle nubi. Meglio le temperature, con 20° a Bari e 21° a Palermo.