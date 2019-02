Roma, 26 febbraio 2019 - Temperature totalmente fuori media quelle che si stanno registrano in buona parte d'Italia. Febbraio si chiude quindi in modo totalmente anomalo. E le previsioni meteo, in particolare per il Centro Nord, non vedono grossi cambiamenti in vista nell'immediato. Un grande anticiclone alimentato da aria sub-tropicale (mix tra aria oceanica e africana) ha conquistato buona parte dell'Europa centro Occidentale - dice IlMeteo.it - regalando di fatto un anticipo di primavera. C'è una totale assenza di perturbazioni organizzate in arrivo dall'Atlantico. Il sito comunica che grazie a questo anomalo anticiclone sull'Italia avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato con solo poche nubi di passaggio almeno fino a venerdì 1 marzo. Anche le temperature sono previste in ulteriore deciso aumento rispetto agli ultimi giorni e comprese tra i 15 e i 22 gradi al Nord e sul versante tirrenico. Qualche grado in meno invece al Sud ancora interessato da una ventilazione piuttosto vivace dai quadranti settentrionali specie tra la giornata odierna e quella di domani, mercoledì 27 febbraio.

Meteo: Italia nella TRAPPOLA di uno STRANO CALDO anticiclone. Vi sveliamo quanto durerà https://t.co/lr7swY5X6L pic.twitter.com/geNTmx3mhe — IL METEO.it (@ilmeteoit) 26 febbraio 2019

Antartide, allarme Nasa: "Iceberg grande due volte New York a rischio distacco"

L'ALLERTA PER IL SUD - Il Dipartimento di Protezione Civile segnala del resto che un flusso di correnti più fredde provenienti dall'Europa nord-orientale giungerà sulle aree ioniche, determinando dalla serata di oggi e nella giornata di domani, un rinforzo dei venti da Nord sulle regioni meridionali dell'Italia, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede dalle prossime ore "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

🌬 Avviso di condizioni meteo avverse del #26febbraio per venti di burrasca e mareggiate al sud Italia ➡️ https://t.co/3Wfay4Nv5b#protezionecivile pic.twitter.com/g8uKMsLGFB — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 26 febbraio 2019

WEEKEND: CAMBIA, MA NON PER TUTTI - I primi segnali di sblocco da questa situazione fuori del comune - dicono le previsioni del tempo di IlMeteo.it - sono previsti a partire dalla serata di venerdì 1 marzo (inizio della primavera meteorologica) quando un flusso instabile in arrivo da Nord Ovest farà peggiorare le condizioni del tempo portando piogge sparse in particolare al Centro Sud. Anche per la giornata di sabato 2 marzo ci aspettiamo rovesci e anche qualche temporale intenso specie tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Purtroppo poco da segnalare invece sul resto della Penisola ancora protetta in parte dallo scudo anticiclonico. Domenica rapido miglioramento su tutti i settori con il ritorno del sole e temperature più che gradevoli.

META' SETTIMANA - I prossimi giorni secondo il Centro Expert. Mercoledì 27 febbraio, tempo in prevalenza soleggiato con la presenza di nuvolosità di rilievo soltanto in Calabria, dove non si esclude qualche pioggia al mattino nel Reggino. A inizio giornata qualche banco di nebbia sulle coste venete in rapido dissolvimento ma di nuovo in formazione nel corso della notte successiva. Temperature in ulteriore aumento su regioni tirreniche e isole maggiori, in calo sul medio-basso versante adriatico a causa del rinforzo dei venti più freddi settentrionali, intensi specialmente su canale d'Otranto e Ionio. Moderato Maestrale sulle Isole maggiori.

Giornata ventosa, quella di oggi, specialmente sulle nostre regioni meridionali. In particolare, in queste ore si segnalano venti da moderati a localmente forti di Maestrale su Molise e al Sud, orientali nel Canale di Sardegna. #venti pic.twitter.com/bn7LKYjMs7 — Meteo Expert (Centro Epson Meteo fino al 2018) (@MeteoExpert) 26 febbraio 2019

Quella di giovedì 28 febbraio sarà un'altra giornata con tempo soleggiato e stabile su quasi tutte le regioni. Non si esclude qualche nebbia all'alba sulla pianura veneta e sull'alta Toscana. Nuvolosità bassa insisterà per gran parte della giornata sulla Liguria, dal pomeriggio potrà estendersi anche a Toscana e Umbria. Temperature in aumento sulle regioni del versante adriatico. Venti moderati di Libeccio sul mar Ligure, moderati da ovest sul mare di Sardegna con rinforzi di Maestrale dalla sera.