Temperature a picco, acquazzoni e prime significative fioccate di neve. Le previsioni meteo di domani, venerdì 25 settembre, confermano l'irruzione sul bacino Mediterraneo di una vasta area depressionaria accompagnata da correnti fresche di origine polare, che spalancheranno le porte a un weekend di stampo pienamente autunnale.



Il team de iLMeteo.it avvisa che già nella giornata di venerdì un'intensa perturbazione atlantica interesserà buona parte dell'Italia, scatenando un'ondata di rovesci e temporali, al cospetto di un importante calo termico. Il maltempo colpirà maggiormente le regioni del Nord, dove soltanto il Piemonte occidentale e in parte l'Emilia Romagna non vedranno particolari piogge. Tuttavia anche il Centro sarà piuttosto coinvolto, con fenomeni su Toscana, Lazio (Roma inclusa), Umbria e Sardegna. Seppure in tono minore, anche il Mezzogiorno non verrà risparmiato: in questo caso saranno la Campania e la Calabria tirrenica a subire le maggiori conseguenze.

I meteorologi segnalano inoltre che tra venerdì 25 e sabato 26 settembre l'ingresso del freddo trasformerà le precipitazioni in neve sulle vette alpine. Le imbiancature sono attese inizialmente intorno ai 1600-1700 metri, ma già nel fine settimana la quota dovrebbe calare fin sotto i 1200 metri, con le prime nevicate di stagione in località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Bormio, San Martino di Castrozza.



Sempre per quanto riguarda il weekend, gli esperti di 3BMeteo descrivono un sabato temporaneamente variabile, ma comunque caratterizzato da venti sostenuti e condizioni climatiche definite "molto frizzanti". Si arriva così a domenica 27 settembre, quando i temporali torneranno in modo prepotente sulla Sardegna e sul Centro-Sud peninsulare. A tale proposito, i colleghi de iLMeteo.it lanciano l'allarme parlando di possibili nubifragi e quantitativi d’acqua fino a 100-150 millimetri nel giro di poche ore, con il rischio di allagamenti nelle aree di molte città.

Il tempo di venerdì 25 settembre

Nord Ovest

Temporali diffusi su tutte le regioni, con l'unica eccezione del Piemonte occidentale. Prime nevicate sulle Alpi. Non più di 19° a Torino e Milano.



Nord Est

Nuvoloso ma mediamente asciutto in Emilia Romagna, per il resto condizioni di forte maltempo. In arrivo la neve sui rilievi. Previsti 22° a Venezia e 26° a Bologna.



Centro

Rovesci e temporali sparsi già dal mattino su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con fenomeni anche intensi. Più stabile sulle regioni adriatiche. Attesi 20° a Firenze e 24° a Roma.



Sud e Isole

Tempo in peggioramento dapprima sulla Campania e poi tra pomeriggio e sera sul versante tirrenico della Calabria. Qualche pioggia sparsa anche in Sicilia. Abbastanza soleggiato altrove. Punte di 25° a Napoli e 30° a Palermo.