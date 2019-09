Roma, 29 settembre 2019 - Alla fine il blitz di origine artica sull'Italia della prossima settimana, annunciato già da giorni dagli esperti di previsioni meteo, è confermato. La svolta da mercoledì 2 ottobre - scrive ilMeteo.it - con una "rasoiata polare accompagnata da temporali, grandine, vento e un clima decisamente più freddo". Un'incursione che dovrebbe essere piuttosto breve, perché già nel prossimo weekend potrebbe esserci una rimonta dell'alta pressione.

Anche 3bmeteo.com non ha più dubbi e titola: "Fronte freddo in arrivo con rovesci, temporali e netto calo delle temperature". Il weekend? Pure 3bmeteo prevede il ritorno del bel tempo.

Prossima settimana braccio di ferro tra Anticiclone ed irruzione fredda dal Nord Europa #Meteo https://t.co/fyIIPtGncM — 3B Meteo (@3BMeteo) 29 settembre 2019

Meteogiornale.it avverte: "Attenzione, perché sulla traiettoria d'ingresso permangono delle incertezze e dalla traiettoria d'ingresso potrebbero dipendere molte cose. In primis l'eventuale maltempo. Perché se pare ormai appurato che sulle adriatiche possano esserci fenomeni localmente intensi, per quanto riguarda il settore tirrenico c'è ancora incertezza". Insomma, per i dettagli meglio seguire gli aggiornamenti delle prossime 24 ore.

Previsioni del tempo: estate fino a martedì

Intanto ancora qualche giorno con temperature estive. Ecco il quadro delineato da 3bmeteo fino al 2 ottobre, giorno del ribaltone.

Lunedì 30 settembre: al Nord prevalente soleggiamento con qualche velatura in transito; permangono residui addensamenti su alto Triveneto e Liguria. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al Centro variabilità sulla fascia tirrenica, nubi compatte e qualche debole pioggia in alta Toscana; persiste il bel tempo altrove. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al Sud variabilità mattutina su coste tirreniche e area dello Stretto, qualche nube diurna sui rilievi, soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi.

Martedì 1 ottobre: al Nord tempo in graduale peggioramento a partire dalle regioni di Nordovest con piogge e temporali più diffusi dalla sera. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al Centro banchi di nebbia al primo mattino nelle valli interne e variabilità a tratti sul Tirreno, persiste il bel tempo altrove. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al Sud giornata improntata alla stabilità e a condizioni di bel tempo; nubi in aumento dalla sera a partire dalla costa campana. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi.

Mercoledì 2 ottobre: al Nord iniziali condizioni di maltempo con rovesci e locali temporali, in intensificazione pomeridiana su Romagna e Triveneto. Migliora da Ovest in serata. Temperature in calo, massime tra 20 e 24 gradi. Al Centro temporali sin dal mattino in Toscana, in estensione alle aree appenniniche e sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 20 e 24 gradi. Al Sud inizio di giornata soleggiato, nubi in ispessimento e prime piogge dal pomeriggio a partire dall'alta Campania. Temperature stabili, massime tra 25 e 29 gradi..