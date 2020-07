Roma, 16 luglio 2020 – Cercasi estate disperatamente. Le previsioni meteo confermano anche per le prossime ore una sfuriata di maltempo in ordine sparso. Negli occhi ancora le tremende immagini di Palermo, dove una bomba d'acqua ha letteralmente allagato la città (VIDEO). Gente a nuoto per strada, viabilità in tilt e disagi difficili da quantificare. Oggi il tempo dovrebbe concedere una tregua in Sicilia, mentre al Nord la situazione è data in peggioramento già nel pomeriggio, mentre domani sarà la giornata più difficile dal punto di vista meteorologico, con annesso calo delle temperature. Gli esperti parlano per oggi di fenomeni localmente intensi, con la crisi dell'alta pressione che consentirà a un vortice ciclonico di attraversare le Alpi orientrali. Sia 3B Meteo che IlMeteo.it prevedono rovesci e temporali sulle Alpi del Triveneto (con fenomeni a livello locale fino in pianura). Colpito anche l'Appennino centro meridionale.

E' il preludio a quello che succederà venerdì, con l'arrivo dell'attesa “saccatura depressionaria” che, partita dal mare del Nord, punta la penisola dai Balcani. Già dalle prime ore della giornata, piogge e temporali (anche violenti) prenderanno di mira il Triveneto, prima di estendersi sull'Adriatico centrale e sconfinare nel corso della giornata sulle coste del Tirreno. Pomeriggio bagnato su Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo, in serata gli acquazzoni potrebbero arrivare anche in Molise e Puglia. E, sempre nella seconda parte della giornata, rischio nubifragi anche al Nordovest, soprattutto a ridosso delle Alpi e dell'Appennino. Non sono esclusi “improvvisi colpi di vento e locali grandinate”, dice il Meteo.it. E l'intensità dei fenomeni potrebbe riservare ancora le temibili bombe d'acqua.



La situazione si ribalterà poi nuovamente nella seconda metà del weekend. Sabato 18 luglio il vortice ciclonico è destinato a sfilare verso Sud. A tale riguardo, gli esperti di 3BMeteo parlano di temporali pomeridiani anche molto violenti sulle aree appenniniche e di un contestuale ritorno del bel tempo sui comparti centro-settentrionali. Domenica 19 luglio le condizioni di stabilità abbracceranno tutto lo Stivale, anche se non mancherà qualche rovescio diurno su Alpi, Appennini e zone interne delle Isole Maggiori

Possibili deboli rovesci isolati sui rilievi nel pomeriggio odierno. Domani l'ingresso di aria più fresca e instabile apporterà rovesci e temporali più diffusi, più probabili sul settore centro-occidentale. Sabato residui fenomeni al mattino sulle zone pedemontane #meteoPiemonte — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) July 16, 2020

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 17 luglio

Nord Ovest

Cielo mediamente coperto fin dal mattino su tutti i settori, con temporali in sviluppo su Piemonte occidentale e rilievi liguri tra pomeriggio e sera. Massime sui 28-29° a Torino e Milano.



Nord Est

Subito maltempo su Triveneto ed Emilia Romagna con temporali anche di forte intensità, in attenuazione nel pomeriggio. Più soleggiato altrove. Previsti 26° a Venezia e 29° a Bologna.



Centro

Primi acquazzoni al mattino sulle Marche, poi fenomeni in successiva estensione su Abruzzo, Umbria e Toscana. Bel tempo in Sardegna. Attesi 31° a Firenze e 30° a Roma.



Sud e Isole

Prima metà di giornata tranquilla e soleggiata, ma con successivi peggioramenti su Puglia, Molise, Basilicata e rilievi campani. Caldo senza picchi di rilievo, con 28° a Napoli e 29° a Palermo.