Previsioni meteo: venerdì temporalesco, rischio nubifragi. Ecco dove

Le previsioni meteo di domani, venerdì 29 luglio, descrivono l'ennesima giornata di difficoltà per l'alta pressione al Nord, dove una nuova ondata di temporali terrà lontana la canicola, lasciando spazio a una parentesi climatica più gradevole. Con effetti rinfrescanti anche nel corso del weekend in altre zone dello Stivale.



Il team de iLMeteo.it comunica che già nella mattinata di venerdì un focolaio temporalesco si accenderà sulle Alpi del Nord Ovest per poi estendersi con il passare delle ore verso le pianure del Piemonte e della Lombardia. Entro sera l'impulso instabile di aria fresca raggiungerà poi i settori di Nord Est, dando vita ad altri temporali un po' su tutto il Triveneto. In generale, sottolineano gli esperti, i fenomeni potranno essere accompagnati localmente da violente grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento. A parte alcune precipitazioni sull'Appennino centrale (dettagli in fondo all'articolo), il resto dell’Italia continuerà invece a beneficiare della protezione dello scudo anticiclonico, che imporrà condizioni di bel tempo in un contesto caldo, con picchi sui 35-37 gradi. Da notare che il blitz temporalesco favorirà un ulteriore calo delle temperature al Nord, nell'ordine di 1-2 gradi.

Come anticipa anche il sito di 3BMeteo, l'ultimo weekend di luglio sarà caratterizzato dal passaggio di qualche nuovo disturbo e da un clima meno rovente pure al Sud. In particolare, nella giornata di sabato 30 luglio viene segnalata un po' di instabilità residua al mattino sul Nord Est e in Emilia Romagna; nonché una variabilità più spiccata dal pomeriggio sulle regioni centrali tra Appennino e Adriatico, con la possibilità di temporali intensi in serata. Domenica 31 luglio il sole tornerà a prevalere in quasi tutto lo Stivale, salvo alcuni brevi piovaschi su Molise, Puglia e rilievi appenninici meridionali. L'attesa flessione dei termometri al Sud dovrebbe infine riportare le massime intorno ai 31-33 gradi, più in linea con i valori attesi in questo periodo.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni meteo di venerdì 29 luglio

Nord Ovest

Tempo instabile dalle prime ore del mattino sui rilievi alpini. In seguito temporali a macchia di leopardo anche sulla Pianura Padana. Più asciutto in Liguria. Temperature massime: 28° a Genova, 27° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Prima parte di giornata prevalentemente asciutta e soleggiata. Tra pomeriggio e sera temporali in arrivo da ovest, con fenomeni anche intensi su gran parte del Triveneto. Temperature massime: 32° a Bolzano e Bologna, 34° a Bologna.



Centro e Sardegna

Qualche rapida precipitazione pomeridiana, anche a carattere temporalesco, sui rilievi di Marche e Abruzzo. Per il resto bel tempo. Temperature massime: 32° a Cagliari, 35° a Firenze, 34° a Roma.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 31° a Napoli, 35° a Bari, 33° a Palermo.