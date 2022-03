Previsioni meteo, venerdì aumentano nubi e freddo. Forti pogge su Sicilia e Sardegna

Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 marzo, descrivono una giornata fredda ma sostanzialmente tranquilla in Italia, a parte qualche disturbo a ridosso delle Alpi. Nell'imminente weekend si verificherà poi un ulteriore calo termico, abbinato al passaggio di una perturbazione atlantica che porterà instabilità in alcune regioni.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che venerdì un flusso di aria più fredda partito dalla Russia raggiungerà il nostro Paese, investendo principalmente i comparti centro-settentrionali. Se da un lato si assisterà a una prima flessione dei termometri, dall'altro non ci saranno particolari scossoni sul fronte atmosferico per via della tenuta dell'alta pressione. Il cielo risulterà abbastanza nuvoloso al Centro e più coperto al Nord, ma, fatta eccezione per alcune spruzzate di neve sul Piemonte occidentale, non si registreranno altre precipitazioni (dettagli in fondo all'articolo). Il tempo sarà invece prevalentemente soleggiato al Sud, sebbene non mancheranno anche in questo caso un po' di nubi sparse, con la possibilità di addensamenti più marcati a livello locale sui rilievi.

Nel corso del weekend si preannuncia un'intensificazione dell'afflusso delle correnti fredde, che spingerà le temperature sotto le medie climatiche del periodo, con estese gelate nella notte tra sabato e domenica sulle pianure del Nord. La conferma arriva anche dal sito di 3BMeteo, secondo cui sabato 12 marzo si aggiungerà un peggioramento sulle due Isole Maggiori, con il rischio di forti piogge soprattutto in Sardegna. Un deciso aumento della nuvolosità sarà inoltre accompagnato da deboli nevicate fino a fondovalle sulle Alpi occidentali e da lievi fenomeni (occasionalmente nevosi) su Abruzzo e Calabria meridionale. Domenica 13 marzo l'instabilità dovrebbe infine attardarsi su Sicilia, Sardegna e Calabria ionica, lasciando invece spazio al bel tempo sul resto dello Stivale.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 11 marzo

Nord Ovest

Mediamente coperto in Piemonte, con qualche nevicata sulle Alpi occidentali dai 500-600 metri. Altrove nubi sparse (più compatte su alta Lombardia) ma anche discrete schiarite. Temperature massime: 11° a Genova, 9° a Torino, 10° a Milano.



Nord Est

Più nuvoloso su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; prevalenza di sole sulle restanti regioni. Temperature massime: 11° a Bolzano, 10° a Bologna, 7° a Venezia.



Centro e Sardegna

Molte nuvole di passaggio, con cielo più grigio su Lazio e Abruzzo, ma in un contesto sempre asciutto. Temperature massime: 14° a Cagliari e Firenze, 13° a Roma.



Sud e Isole

Giornata per lo più soleggiata, ma con nubi sparse e locali addensamenti sugli Appennini. Temperature massime: 12° a Napoli, 9° a Bari, 15° a Palermo.