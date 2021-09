Roma, 22 settembre 2021 - Nei prossimi giorni "un'inaspettata rimonta dell'anticiclone a matrice sub-tropicale riporterà l'estate su gran parte d'Italia con temperature in continuo aumento". A prevederlo sono gli esperti di ilMeteo.it, spiegando che i venti freschi che in queste ore stanno soffiando su molte regioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente fino ad essere sostituiti da quelli più caldi meridionali tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre. Questo passaggio di testimone, innescato proprio dall'arrivo dell'anticiclone africano, sarà alla base del progressivo aumento delle temperature massime.

Volano le temperature

La prima regione interessata dal fenomeno sarà la Sardegna che da giovedì tornerà a toccare punte di 36 gradi, poi a ruota seguiranno Toscana e Lazio (fino a 30 gradi a Roma e Firenze) e quindi il resto del Sud (con punte di 32-33 gradi). Le temperature aumenteranno anche al Nord, ma in maniera meno evidente e più graduale. Sulle zone pianeggianti si raggiungeranno circa 24-26 gradi. Nel complesso il tempo sarà prevalentemente soleggiato salvo per una maggior nuvolosità al Nord (mercoledì) e qualche rovescio o breve temporale sulla Sicilia orientale e in Calabria (mercoledì e giovedì).

Il peggioramento del tempo

Un ribaltamento di fronte potrebbe verificarsi però al Nord tra sabato 25 e domenica 26, con rovesci e temporali che dovrebbero colpire prima Liguria e Piemonte, poi Emilia Romagna e Veneto. Anche 3bmeteo segnala che "dopo due o tre giorni caratterizzati da pochi disturbi e temperature fin su valori estivi, l'autunno proverà a bussare nuovamente alle porte dell'Italia", o almeno al Settentrione.

La mappa di 3bmeteo